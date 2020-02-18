İlgiyle beklenen 'Survivor' programı, 16 Şubat Pazar akşamı başladı. Aynı gün 'Survivor Panorama' programına katılan Acun Ilıcalı, iki ismin sakatlandığını ve yüzde 99 yarışmaya devam edemeyeceğini duyurdu. 'Survivor 2020'nin üçüncü bölüm fragmanında ise bir detay Survivor hayranlarının dikkatinden kaçmadı. Ada konseyinde konuşan Ilıcalı'nın, "Ünlüler takımıyla ilgili maalesef kötü haberlerim var" açıklaması şaşkınlık yarattı. Bu açıklama sırasında ünlüler takımı yarışmacıları arasında Uğur Pektaş'ın yer almaması dikkat çekti. Survivor'ın ilk şampiyonu olan 40 yaşındaki oyuncu, dizindeki sakatlığı nedeniyle ilk oyun dışında mücadele edemedi.

Uğur Pektaş sakatlandı mı elendi mi?

Uğur Pektaş, sakatlığıyla ilgili son durumu sorulması üzerine, "Hala üzerine basamıyorum" dedi.

Acun Ilıcalı'nın "İki yarışmacı devam edemeyecek" ve "Ünlülere kötü haberim" açıklamalarının ardından Uğur Pektaş'ın konseyde bulunmaması "Diskalifiye mi oldu?" sorusunu akıllara getirdi.

Ünlü oyuncunun hayranları, ilk gün sosyal medyada TT (gündem) olan Uğur Pektaş'ın yarışmaya devam etmesi gerektiği yönünde yüzlerce mesaj yayınladı.

Ünlüler ile gönüllüler arasındaki rekabet iyice kızışıyor... İlk gün dokunulmazlık oyununu kazanan ünlüler takımı, ikinci gün üst üste ödül oyunlarını kaybetti.

Dokunulmazlığı kaybeden gönüllüler, ilk eleme adayı olarak Fatma'yı çıkardı. Gönüllüler takımından Fatma ile birlikte Survivor eleme adayları kimler olacak? Survivor'da bir kişi bu akşam adaya veda edecek.



