Magazin Survivor 2020'ye sürpriz isim

Survivor 2020'ye sürpriz isim

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Survivor 2020'ye sürpriz isim

TV8'in fenomen yarışma programı Survivor 2020'de yarışacak bir isim daha belli oldu. Şubat ayında Dominik'te çekilecek olan Survivor Ünlüler Gönüllüler'in yayın tarihi de açıklandı.

31 Ocak 2020, Cuma 09:56 Son Güncelleme:
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Survivor'ın yeni sezon yarışmacıları arasında ilk belli olan isim, oyuncu Ersin Korkut'tu. Arka Sokaklar dizisinde rol alan oyuncu Uğur Pektaş'ın da büyük ihtimalle Survivor 2020'de yarışacağını Ilıcalı açıklamıştı. Survivor 2020'in üçüncü yarışmacısı ise, şarkıcı ve oyuncu Emrah'ın oğlu Tayfun Erdoğan olarak belirlendi.

16 Şubat'ta ekranlara gelecek olan Survivor, bu sezon ünlüler-gönüllüler konseptiyle gerçekleşecek.


Survivor ne zaman başlayacak?

Acun Ilıcalı, Survivor’ın 16 Şubat 2020 tarihinde ekranlarda olacağını duyurdu. 16 Şubat'ta başlayacak olan Survivor, bu sezon ünlüler-gönüllüler konseptiyle ekranlara gelecek.

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