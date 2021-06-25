Magazin Survivor 2021 şampiyonu kim olacak? Survivor birincilik ödülü ne olacak?

Survivor 2021 şampiyonu kim olacak? Survivor birincilik ödülü ne olacak?

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Survivor 2021 şampiyonu kim olacak? Survivor birincilik ödülü ne olacak?

Aylardır devam eden Survivor 2021 bu akşam final yapıyor. Hem rakipleriyle hem de ada şartlarıyla mücadele eden yarışmacılardan biri Survivor 2021 şampiyonu olacak. Peki, Survivor birincilik ödülü ne olacak? Birinciye ne ödül verilecek? İşte Survivor 2021 şampiyonu…

25 Haziran 2021, Cuma 18:24 Son Güncelleme:
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Survivor 2021’de İsmail ve Poyraz finale ismini yazdıran iki yarışmacı oldu. Nefes kesen yarışmaların ardından sonucun oylamaya kaldığı Survivor 2021’de kimin şampiyon olacağı merakla bekleniyor. Diğer yandan Survivor birincilik ödülü de yarışmanın takipçileri tarafından araştırılmaya başlandı…

SURVİVOR 2021 ŞAMPİYONU KİM OLACAK?

Survivor büyük finale doğru giderken son 4’e kalan isimler, Aleyna, İsmail, Poyraz ve Ayşe olmuştu. Aleyna’nın SMS oylamasının ardından elenmesi ile yarı finale 3 isim çıkmıştı.

Perşembe gecesi yapılan oylamanın ardından da büyük finale çıkacak isimler belli oldu.

İsmail, Poyraz ve Ayşe arasında gerçekleşen halk oylamasında en yüksek oyu alarak adını finale yazdıran ilk isim İsmail oldu. İkinci finalist ise Poyraz olurken, Ayşe yarışmaya veda etti.

25 Haziran Cuma Akşamı gerçekleşen halk oylamasının ardından Survivor 2021 Şampiyonu belli olacak.

SURVİVOR BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ NE OLACAK?

25 Haziran Cuma gecesi bir isim Survivor 2021 Şampiyonu olacak ve büyük ödülü alacak.

Survivor 2020’de birincilik ödülü 500 bin TL idi. Survivor 2021 birincilik ödülü henüz belli olmasa da 500 bin TL ile 1 milyon TL arasında bir para ödülünün verilmesi bekleniyor. 

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