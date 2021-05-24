Survivor 2021’de eleme adayı kim oldu?

TV8 ekranlarının fenomenleşen yarışması Survivor 2021 bütün heyecanıyla devam ediyor. Yarışmacılar birbirinden zor parkurları aşabilmek için büyük bir mücadele veriyor. Zaman zaman gerilimin arttığı Survivor 2021 yarışmasında 2.eleme adayı belli oldu.

SURVİVOR 2021’DE KIRMIZI TAKIM OYLAMA YAPTI

Survivor 2021'de haftanın ikinci eleme adayı belli oldu. Survivor'da dün akşam dokunulmazlık yarışmasının 2. ayağı oynandı. Oyunu ezici bir skorla Mavi takım kazandı. Dokunulmazlık oyununu kaybeden Kırmızı takımdan ise gidecek yarışmacı yapılan oylamayla sonuçlandı.

SURVİVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da ilk dokunulmazlık oyununu Kırmızı takım kazanmıştı. İkinci dokunulmazlık oyunu, çamur parkurunda oynandı. Mavi takım ile Kırmızı takım arasında müthiş bir mücadele yaşandı. Fakat atışlarda çok başarılı olan Mavi takım, rakibine bir sayı verdiği oyunda 10-1 skoru yakaladı ve dokunulmazlığı kazandı.

ALEYNA ÇALIŞKAN ELEME ADAYI OLDU

Dokunulmazlığı kaybeden Kırmızı takım için ada konseyi toplandı. Mavi takımda eleme adayı Poyraz çıkmıştı. Kırmızı takım, ada oylamasında Aleyna Çalışkan, İsmail ve Berkay'ın isimleri yazıldı. Bu isimler arasında 3 kez adı yazılan Aleyna Çalışkan, haftanın ikinci eleme adayı oldu.