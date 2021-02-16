Survivor'da bu akşam bir eleme heyecanı daha yaşandı. İlgiyle izlenen yarışma Survivor 2021'de bir isim adaya veda etmek zorunda kaldı. Survivor 2021 ünlüler gönüllüler tüm heyecanıyla devam ediyor. Eleme gecesinin yaşandığı Survivor'da bir yarışmacı, adaya ve hayallerine veda etmek zorunda kaldı. Peki 16 Şubat 2021 tarihli Survivor'da kim elendi?

İşte yarışmaya dair merak edilen detaylar...

Survivor'da eleme adayları kim olmuştu?

Survivor'da dokunulmazlık oyununu kazanan takım gönüllüler olmuştu. Ada konseyine gelen ünlüler, aralarından aday çıkarmak zorunda kalmıştı.

Batuhan SMS birincisi oldu

Survivor 2021'de ünlüler takımında cumartesi akşamı yapılan oylamada rakiplerinden daha fazla oyu alan isim Batuhan oldu. SMS birincisi ünlülerde Batuhan olurken, İsmail ise 2. oldu. Bu haftanın en az oyunu alan yarışmacısı ise Gonca seçildi.

Batuhan ismi açıklandıktan sonra, "Öncelikle bana bu mutluluğu yaşatan herkesten binlerce kere Allah razı olsun. Ben çok uzun zamandan beri Survivor'ın iyi bir takipçisiyim. Burada insanlar birini gerçekten tuttuğu zaman takım tutarmış gibi bağlanıyorlar. Bana destek olan hiç kimseyi yarı yolda bırakmayacağım inşallah" dedi. 'Zor bir karar' vereceğini ifade eden Batuhan bir isim söylemek durumunda kaldı.

Batuhan, "Kendisini gerçekten çok seviyorum ama ne yazık ki Hayrettin Ağabey" diyorum dedi.

Hayrettin: Kararına saygı duyuyorum

Hayrettin eleme aday olduktan sonra şu açıklamayı yaptı: ''Batuhan'ın kararına saygı duyuyorum. Potadayız.''

Böylelikle Survivor'da eleme adayları ünlüler takımından Doğan, Çağrı ve Hayrettin olmuştu.

Survivor'da bu akşam kim elendi?

Yapılan oylamada en az oyu alan Hayrettin, Survivor 2021'e veda eden isim oldu.

Hayrettin elendikten sonra şu açıklamayı yaptı:

''Acun ağabey nereden başlayacağımı bilmiyorum. İyi ki katılmışım. Davetiniz için çok teşekkür ederim. İnsanlara Hayrettin'i gösterdiğime inanıyorum. Biz her ne kadar Survivor'da aç da susuz da kalsak ekiple de güzel bir bağ oluyor. Başta Barış'a sonra sevdiğim arkadaşlarıma teşekkür ediyorum gerçekten. Parkurlarda çok kendimi gösteremedim. Çok güzel bir tecrübeydi.''

Türk oyuncu, sunucu, komedyen Hayrettin, 1 Ocak 1984 tarihinde dünyaya geldi.

Eğitim hayatına Ahmet Hamdi Tanpınar İlköğretim Okulu’nda başladı. Hayrettin, üniversitede bölümü olan reklamcılığı okurken sınıftan bi’ grup arkadaşıyla videolar çekip internete koymaya başladı ve aynı zamanda üniversitenin tiyatro kulübünde arkadaşlarıyla beraber tiyatro çalışmalarında bulundu. 2009 senesinde arkadaşlarıyla sahneye koydukları ‘Kral Übü’ oyunu ile en iyi reji, en iyi kadın oyuncu ve en iyi erkek oyuncu ödülünü aldı. Hayrettin bu oyunda kral Übü karakteri ile İstanbul Belediyesi Kültür A.Ş tarafından en iyi erkek oyuncu ödülüne layık görüldü.

Üniversitenin son senesinde arkadaşlarıyla ‘Issız Adam’ı izlemeye gitti ve 1 hafta içinde o filmi tiye alan ‘Kızsız Adam’ı çektiler ve bu video o dönem önce internette, sonra televizyon ve basında geniş bir şekilde yer bulur. O videodan sonra Hayrettin sırasıyla ‘Turkcell’ reklam filmi, ‘Gelecekten Bir Gün’ sinema filmi, ‘Doritos’ reklam kampanyası ve kendi adını taşıyan ‘Hayrettin’ programını yaptı. 2010 senesinden sonra üniversiteler zincirinden oluşan, hatırı sayılır bir kitleye gösterilerde bulundu. 2013 yılında Harry isimli yarışma programını keyifle sundu.



