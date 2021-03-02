Magazin Survivor 2021'de kim elendi? 2 Mart 2021 Survivor elenen isim

Survivor 2021'de kim elendi? 2 Mart 2021 Survivor elenen isim

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Survivor 2021'de kim elendi? 2 Mart 2021 Survivor elenen isim

Survivor 2021, bu akşam 39. bölümüyle ekranlara geldi. Survivor'da yine konsey toplandı ve sonrasında yarışmaya veda eden isim belli oldu. Peki 2 Mart 2021 tarihli Survivor'da kim elendi? İşte Survivor'a dair merak edilen detaylar...

02 Mart 2021, Salı 23:53 Son Güncelleme:
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Survivor'da bu akşam bir eleme heyecanı daha yaşandı. İlgiyle izlenen yarışma Survivor 2021'de bir isim adaya veda etmek zorunda kaldı.

Survivor 2021 ünlüler gönüllüler tüm heyecanıyla devam ediyor. Eleme gecesinin yaşandığı Survivor'da bir yarışmacı, adaya ve hayallerine veda etmek zorunda kaldı. Peki 2 Mart 2021 tarihli Survivor'da kim elendi?

İşte yarışmaya dair merak edilen detaylar...

Survivor iletişim ödülünü kim kazandı?

2 Mart 2021 Survivor iletişim ödülünü gönüllüler takımı kazandı.

Survivor'da eleme adayları kimler olmuştu?

Yarışmada eleme adayları, ünlüler takımından Öykü ve Çağman, gönüllüler takımından ise Aleyna Çalışkan ve Hanzade olmuştu.

Survivor'da bu akşam kim elendi?

Eleme konseyi şu an devam ediyor. Elenen isim belli olur olmaz haberimizde yer alacak...

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