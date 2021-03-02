Survivor'da bu akşam bir eleme heyecanı daha yaşandı. İlgiyle izlenen yarışma Survivor 2021'de bir isim adaya veda etmek zorunda kaldı.

Survivor 2021 ünlüler gönüllüler tüm heyecanıyla devam ediyor. Eleme gecesinin yaşandığı Survivor'da bir yarışmacı, adaya ve hayallerine veda etmek zorunda kaldı. Peki 2 Mart 2021 tarihli Survivor'da kim elendi?

İşte yarışmaya dair merak edilen detaylar...

Survivor iletişim ödülünü kim kazandı?

2 Mart 2021 Survivor iletişim ödülünü gönüllüler takımı kazandı.

Survivor'da eleme adayları kimler olmuştu?

Yarışmada eleme adayları, ünlüler takımından Öykü ve Çağman, gönüllüler takımından ise Aleyna Çalışkan ve Hanzade olmuştu.

Sms sıralamasında kim birinci oldu?

Survivor ünlüler takımında Batuhan 1. oldu. Gönüllüler takımında ise Ayşe birinci oldu.

Survivor'da bu akşam kim elendi?

Yapılan oylamada en az oyu alan Çağman, Survivor 2021'e veda eden isim oldu. Çağman, yarışmaya 1 hafta önce katılmıştı.

Çağman, 'Geldiğim gibi gitmek gerçekten hoş olmadı. yüksek potansiyelimin olduğunu düşünüyorum. dostlarımı çok sevdim iyi insanlar" dedi.

Survivor Çağman kimdir?

16 Mayıs 1993 doğumlu olan Çağman Çatay'ın spor macerası 3 yaşında jimnastikle başladı. Basketbol, atletizm gibi sporlarla ilgilenen Çağman Çatay aynı zamanda dansçıdır. 2008 yılında 100 metrede İstanbul 10.’su oldu.

Çağman Çatay koçluk yapmaktadır. Spor hocası olan Çağman Çatay YouTube üzerinden çektiği Yoga videolarıyla tanınmıştır.

2001-2005 yılları arasında okullar ve kulüpler arası basketbol yarışmalarında Türkiye ve il şampiyonlukları ile 2.likleri oldu. 2015 Diriliş İzmir Battle’da “seven2smoke” branşında birinci oldu.

Aynı yıl Power Rangers Battle’da 1vs1 branşında birincilik elde etti. 2015 ve 2016 Redbull Bbc One Türkiye’de top 16’da yarıştı. Aynı zamanda 2015 yılında düzenlenen Çanakkale Troia Battle’da birinci oldu. 2017 yılında Eskişehir’de düzenlenen EDF yarışmasını 2vs2 crew branşında takımı ile kazandı.



