Survivor'da bu akşam bir eleme heyecanı daha yaşandı. İlgiyle izlenen yarışma Survivor 2021'de bir isim adaya veda etmek zorunda kaldı. Survivor 2021 ünlüler gönüllüler tüm heyecanıyla devam ediyor. Eleme gecesinin yaşandığı Survivor'da bir yarışmacı, adaya ve hayallerine veda etmek zorunda kaldı. Peki Survivor'da bu akşam kim elendi?

İşte merak edilen sorunun cevabı.

Dokunulmazlık oyununu kaybeden gönüllüler, aralarından iki kişiyi yazmak zorunda kaldı. Konseyde elenmeleri yönünde Duygu ve Poyraz'ın ismi yazıldı.

Eleme adayı olan Poyraz en çok sms alan kişi oldu. Poyraz'ın adaylığı bu sayede düşmüş oldu. Gönüllüler takımında Poyraz'dan sonra en çok oyu alan ikinci isim Dora oldu.

Poyraz, 'Ben kesinlikle gitmeyeceğini düşündüğüm için takımımızın en iyi oyuncularından biri olan Ayşe'yi söylemek istiyorum" dedi. Böylece ikinci eleme adayı Ayşe oldu.

Ayşe, "Beklemediğim bir şey değildi açıkçası. Başından beri konuşulmuş şeyler döndüğü için ben de bunlardan biriyim büyük ihtimalle. Hepimiz için hayırlısı olsun. Bugün gerçekten buranın hakkını veremeyen biri gider" açıklamasında bulundu.

Dora ise "Buraya geldiğimden beri her zaman söylediğim tek kelime var o da takım. Benim de her zaman takım dediğim için bunu desteklemem gerektiğini düşünüyorum. Takımdan gideceğini de düşünmüyorum o yüzden kaptanımız Reşat diyorum." ifadelerini kullandı.

Survivor'da bu akşam kim elendi?

Yapılan oylamada en az oyu alan Duygu, Survivor 2021'e veda eden isim oldu.

Duygu: Bunun olacağını biliyordum

Elendikten sonra açıklama yapan Duygu şöyle konuştu:

''Bunun olacağını biliyordum. Şu an kaybetmiş gibi görünüyor olabilirim ama çok güzel duyguların farkına vardım. Aile ne demek onun farkına vardım. Samimiyet bu hayatta benim için çok önemli şey oldu. Sivri dilli ve sert biriyim. Bu benim hayattaki en büyük problemim. Ben böyle biriyim. Bazen olmuyor iletişim tutmuyor.''

Survivor yarışmacısı Duygu, 19 Mayıs 1997 tarihinde Ağrı'da doğdu. Savaşçı, başarmayı seven, çalışkan bir insan olduğunu ifade eden Survivor Duygu Serap Salman İstanbul'da yaşıyor.

6 yaşından bu yana spor ile ilgili olduğunu söyleyen Survivor Duygu Salman, birçok branşta deneyimli. Yeni Levent Anadolu Lisesi'nden mezun olduktan sonra Haliç Üniversitesi BESYÖ bölümünü kazandı ancak tamamlamadı.

Voleybol, hentbol, futbol, MMA, boks, crossfit ile ilgilenen Duygu Salman, yarışmayı kazanması halinde yarım kalan eğitimlerini tamamlamayı hedefliyor.



