Magazin Survivor 2021'de kim elendi? 23 Şubat 2021 Survivor sms sıralaması ve elenen isim

Survivor 2021'de kim elendi? 23 Şubat 2021 Survivor sms sıralaması ve elenen isim

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Survivor 2021'de kim elendi? 23 Şubat 2021 Survivor sms sıralaması ve elenen isim

Survivor 2021, bu akşam 34. bölümüyle ekranlara geldi. Survivor'da yine konsey toplandı ve sonrasında yarışmaya veda eden isim belli oldu. Peki 23 Şubat 2021 tarihli Survivor'da kim elendi? 23 Şubat 2021 Survivor SMS sıralaması belli oldu mu? İşte Survivor'a dair merak edilen detaylar...

24 Şubat 2021, Çarşamba 00:06 Son Güncelleme:
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Survivor'da bu akşam bir eleme heyecanı daha yaşandı. İlgiyle izlenen yarışma Survivor 2021'de bir isim adaya veda etmek zorunda kaldı. Survivor 2021 ünlüler gönüllüler tüm heyecanıyla devam ediyor. Eleme gecesinin yaşandığı Survivor'da bir yarışmacı, adaya ve hayallerine veda etmek zorunda kaldı. Peki 23 Şubat 2021 tarihli Survivor'da kim elendi? 23 Şubat 2021 Survivor SMS sıralaması belli oldu mu?

İşte yarışmaya dair merak edilen detaylar...

Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı?

Survivor'da dokunulmazlık oyununu kazanan takım gönüllüler olmuştu. Ada konseyine gelen ünlüler, aralarından aday çıkarmak zorunda kalmıştı.

23 Şubat 2021 Survivor SMS sıralaması

Merak edilen SMS sıralaması belli oldu. Ünlüler takımı 7.hafta SMS sıralaması ise şöyle oldu: Batuhan, İsmail, Çağrı, İlayda, Doğan, Melis, Sergen, Öykü, Merve, Yiğit, Barış, Gonca

Ünlüler takımında en çok oyu alan isim Batuhan oldu. Batuhan, geçen hafta da SMS birincisi olmuştu. Batuhan yaptığı açıklamada, " Bana tekrardan bu mutluluğu yaşatan herkesten Allah razı olsun. Tekrardan bir isim söylemek çok zor" dedi.

Batuhan SMS birincisi olduğu için bir isim söylemek zorunda kaldı. 'Kendisinden şimdiden özür diliyorum' diyerek İlayda'nın ismini verdi.

Böylelikle eleme İlayda, Yiğit ve Çağrı arasında gerçekleşmiş oldu.

Survivor'da bu akşam kim elendi?

Yapılan oylamada en az oyu alan Yiğit, Survivor 2021'e veda eden isim oldu.

Survivor Yiğit kimdir?

Survivor Yiğit Oruçoğlu, 19 Ocak 2000 İstanbul doğumludur. 21 yaşında olan Yiğit Oruçoğlu hayatını İstanbul’da ikamet ettirmektedir. Bugüne dek hayatında sürekli sporun olduğunu belirten Yiğit Oruçoğlu, aslen anne tarafından Trabzon, baba tarafından ise Erzincanlıdır. Doğuş Üniversitesi'nde Endüstri Mühendisliği okumakta olan Yiğit Oruçoğlu, Survivor’a hayallerini gerçekleştirmek için geldiğinden ve yarışmada elinden gelenin en iyisini yapacağından bahsediyor.

Yiğit Oruçoğlu, 14 yaşına kadar profesyonel yüzme sporu ile ve daha sonrasında 5 sene basketbolda birçok müsabakada yer almıştır. Şu an aktif olarak Crossfit sporu ile ilgilenen başarılı sporcu, Survivor’a oldukça kuvvetli bir fizikle geldiğini belirtiyor.

Survivor Yiğit Oruçoğlu boyu kaç?

Survivor 2021 yedek yarışmacılar arasından ünlüler takımına katılan Yiğit Oruçoğlu boy ve fiziğiyle dikkat çekti. Survivor Yiğitoğlu 1.87 boyunda, 84 kilodur.

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