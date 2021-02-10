Magazin Survivor 2021'de kim elendi? 9 Şubat Survivor'da elenen isim belli oldu

Survivor 2021'de kim elendi? 9 Şubat Survivor'da elenen isim belli oldu

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Survivor 2021'de kim elendi? 9 Şubat Survivor'da elenen isim belli oldu

Survivor 2021, bu akşam 24. bölümüyle ekranlara geldi. Survivor'da yine konsey toplandı ve sonrasında yarışmaya veda eden isim belli oldu. Peki 9 Şubat 2021 tarihli Survivor'da kim elendi? İşte Survivor'a dair merak edilen detaylar...

10 Şubat 2021, Çarşamba 00:21 Son Güncelleme:
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Survivor'da bu akşam bir eleme heyecanı daha yaşandı. İlgiyle izlenen yarışma Survivor 2021'de bir isim adaya veda etmek zorunda kaldı. Survivor 2021 ünlüler gönüllüler tüm heyecanıyla devam ediyor. Eleme gecesinin yaşandığı Survivor'da bir yarışmacı, adaya ve hayallerine veda etmek zorunda kaldı.

Peki 9 Şubat akşamı Survivor'da kim elendi?

Ünlüler takımında en çok oyu alan isim İlayda oldu. İlayda, "Acun Bey beni destekleyen herkese çok teşekkür ederim, çok mutluyum. Hatta diyorum ki sms birincisi kim çıkarsa benim adım geçebilir." dedi.

Gönüllüler takımında ise en çok oyu alıp birinci olan isim değişmedi ve Poyraz oldu.

İlayda gitme adayı olarak, "Takımımdan kimsenin gitmesi gerçekten istemiyorum. Stratejik bir şeyler denemek istiyorum ve Öykü" diyorum açıklamasında bulundu. Böylelikle üçüncü aday Öykü oldu.

Poyraz da "Takıma katılmasıyla bizim takıma gerçekten renk kattı. İyi performans verdiği de oldu ama son zamanlarda erkeklerde arasında en düşük performans kendisini görüyorum. O yüzden Baran diyorum. Ada konseyinde de onun adını vermiştim." ifadelerini kullandı.

Böylece eleme Doğan, Hanzade, Öykü ve Baran arasında oldu.

Survivor'da bu akşam kim elendi?

Yapılan oylamada en az oyu alan Baran, Survivor 2021'e veda eden isim oldu.

Survivor Baran kimdir?

Survivor Baran Köse, 9 Temmuz 1992 İstanbul doğumludur. 1.73 boyunda ve 70 kilo olan Baran Köse, hırslı yapısı, sempatik tavrı ve fiziğiyle dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. Baran Köse, Doğuş Üniversitesi’nde Ekonomi ve Finans bölümünden mezun olmuştur.

Meslek olarak personel trainer olan Baran Köse, çok iyi derecede yüzme biliyor.

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