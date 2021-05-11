Magazin Survivor 2021'de yarışmacıları eleme heyecanı sardı

Survivor 2021'de yarışmacıları eleme heyecanı sardı

Magazin

Survivor 2021'de yarışmacıları eleme heyecanı sardı

TV8 ekranlarında yayınlanan ekranların fenomenleşen yarışma programı Survivor 2021’de yarışmacıları eleme heyecanı sardı. Survivor 2021 bu akşam 90.yeni bölümüyle saat 20.00’de TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

11 Mayıs 2021, Salı 17:27 Son Güncelleme:
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Tv8’in uzun soluklu yarışması Survivor 2021’de bu akşam eleme heyecanı yaşanacak. Her hafta bir ismin adaya veda ettiği programda yarışmacılar bu akşam 90.bölümle ekrana geliyor.

SURVİVOR 2021’DE KİM ELENCEK?

Survivor 2021 90.bölümde yeni takımlar ilk kez dokunulmazlık oyununda karşı karşıya gelecek. İlk dokunulmazlık oyununu kaybeden takım ada konseyinde eleme adayını belirleyecek. Survivor’da kim elendi? Sorusu bu akşam saat 20.00’da TV8 ekranlarında yanıt bulacak. Öte yandan Survivor 2021’in yeni yayınlanan tanıtımına, Batu ve Dora arasındaki tartışma damga vuruyor.

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