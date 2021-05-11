Tv8’in uzun soluklu yarışması Survivor 2021’de bu akşam eleme heyecanı yaşanacak. Her hafta bir ismin adaya veda ettiği programda yarışmacılar bu akşam 90.bölümle ekrana geliyor.

SURVİVOR 2021’DE KİM ELENCEK?

Survivor 2021 90.bölümde yeni takımlar ilk kez dokunulmazlık oyununda karşı karşıya gelecek. İlk dokunulmazlık oyununu kaybeden takım ada konseyinde eleme adayını belirleyecek. Survivor’da kim elendi? Sorusu bu akşam saat 20.00’da TV8 ekranlarında yanıt bulacak. Öte yandan Survivor 2021’in yeni yayınlanan tanıtımına, Batu ve Dora arasındaki tartışma damga vuruyor.