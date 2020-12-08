Magazin Survivor 2021’e katılacak olan 5. yarışmacı İsmail Balaban oldu!

Survivor 2021’e katılacak olan 5. yarışmacı İsmail Balaban oldu!

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Survivor 2021’e katılacak olan 5. yarışmacı İsmail Balaban oldu!

Survivor 2021’e katılacak olan 5. yarışmacı belli oldu! Milli Güreşci İsmail Balaban Survivor’da yarışacak.

08 Aralık 2020, Salı 12:17 Son Güncelleme:
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İsmail Balaban 1987 yılında Antalya’da doğdu. Kendisi gibi yağlı güreşçi olan Turan Balabanın ikizidir.652 ve 655. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde birinci gelerek iki kez başpehlivan unvanını kazandı.

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Güreş kariyeri

2012 yılında gerçekleşen 651. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başaltında üçüncü olarak başpehlivanlık kategorisinde mücadele etme hakkını kazandı. 2013 yılındaki 652. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde finale kalıp başpehlivan olmayı başardı.

2014 yılındaki 653. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde finalde Fatih Atlı'ya yenilerek 2. oldu. 656. Kırkpınar Yağlı Güreşleri finalinde Orhan Okulu'yu yenerek 2. kez Başpehlivan oldu. 2013 yılında yapılan 652. Kırkpınar yağlı güreşlerinde ise Ali Gürbüz'e finalde yenildi. Fakat Ali Gürbüz'ün doping testi pozitif çıkınca ve altın kemer İsmail Balaban'a verildi.


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