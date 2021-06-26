Survivor 2021'in şampiyonu belli oldu
Aylardır devam eden Survivor 2021 şampiyonu belli oldu. Survivor 2021 finalistleri İsmail Balaban ile Poyraz arasında 25 Haziran Cuma günü büyük finalde yapılan oylama sonucunda Survivor 2021 şampiyonu İsmail Balaban oldu.
26 Haziran 2021, Cumartesi 00:47 Son Güncelleme:
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Survivor 2021’de İsmail ve Poyraz finale ismini yazdıran iki yarışmacı oldu. Survivor 2021’de final heyecanı yaşandı. Ünlüler takımından İsmail Balaban ile Gönüllüler takımından Poyraz, Survivor 129. bölümde şampiyon olmak için karşı karşıya geldi. Seyirci oylaması sonrasında en fazla oyu alan Survivor 2021 şampiyonu İsmail Balaban oldu.
Gecede söz alan İsmail Balaban 'Düne göre çok fazla bir heyecan var. Buraya kadar gelmek çok büyük bir başarı. Poyraz'ı da tebrik ediyorum. Kadere inanan bir insanım. Koronavirüs yüzünden spordan uzak kaldım. Belirsizlik ortamında survivor'da olmayı çok istiyordum ve hayal ediyordum. Korona benim için kadersel bir şeydi. Hayallerimden ve hedeflerimden koştum' dedi.
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