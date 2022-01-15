Magazin Survivor 2022 kadrosu resimli! Survivor All Star ünlüler ve gönüllüler yarışmacıları kimler?
  • Haberler
  • Magazin Haberleri
  • Survivor 2022 kadrosu resimli! Survivor All Star ünlüler ve gönüllüler yarışmacıları kimler?

Survivor 2022 kadrosu resimli! Survivor All Star ünlüler ve gönüllüler yarışmacıları kimler?

Magazin

Survivor 2022 kadrosu resimli! Survivor All Star ünlüler ve gönüllüler yarışmacıları kimler?

Survivor All Star 2022 15 Ocak Cumartesi akşamı başlıyor. Bu sene yine birbirinden başarılı isimlerin yer alacağı yarışmacı kadrosu haftalar öncesinden belli olmuştu. Son anda koronavirüse yakalanan Nisa Bölükbaşı kadrodan çıkarken yerine başka bir yarışmacı kadroya dahil oldu. İşte, Survivor All Star 2022 ünlüler ve gönüllüler yarışmacıları…

15 Ocak 2022, Cumartesi 16:49 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Her yıl milyonlarca izleyiciyi TV8 ekranlarına kilitleyen Survivor 2022’de All Star konseptinde ekranlarda olacak. Geçmiş dönemlerde yarışan en başarılı yarışmacıların yer aldığı ünlüler ve gönüllüler takımlarında ise hem spor kariyeri oldukça parlak yarışmacılar yer alıyor…

SURVİVOR ALL STAR 2022 GÖNÜLLÜLER KADROSU

Ogeday Girişken

Gökhan Keser

Hikmet Tuğsuz

Anıl Berk Baki

Berkan Karabulut

Ardahan Uzkanbaş

Gizem Kerimoğlu

Yasin Obuz

Sude Burcu

Berna Keklikler

Evrim Keklik

Seda Ocak

Yağmur Banda

SURVİVOR ALL STAR 2022 ÜNLÜLER KADROSU

Çağan Atakan Arslan

Adem Kılıçcı

Mert Öcal

Furkan Kızılay

Barış Murat Yağcı

Sercan Yıldırım

Aycan Yanaç

Batuhan Karacakaya

Elif Gören

Nagihan Karadere

Merve Aydın

Birsen Bekgöz

Sema Aydemir


Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
15 Ocak 2022 günün burç yorumları
Filiz Özkol
Uğur Alkapar
Öpüşme açısı
Uğur Alkapar
Şirin Sever
Gönül rahatlığıyla kadın öldürmek...
Şirin Sever
Mehmet Coşkundeniz
Burcu-Sinan hep aynı film
Mehmet Coşkundeniz
Bekir Saçar
Sudan ucuz kazaklar
Bekir Saçar
Yasemin Candemir
“Söze dökülen korkular, ne kadar çok konuşursanız kaçacak delik arar!”
Yasemin Candemir
Hande Kazanova
2022 yılında burçlar
Hande Kazanova
Öner Döşer
2022 yılına astrolojik bakış: 2022'de ayakta kalmak
Öner Döşer
Suna Akyıldız
Deha, eşini daha önce de aldatmış
Suna Akyıldız
Gökçen Erdoğan
2022'ye cinsel hayatınızı keşfederek girin
Gökçen Erdoğan
Funda Duru
Ömer Hayyam'ın ruhunu selamlayan müzik grubu: Dolu Kadehi Ters Tut
Funda Duru
Elif Demirtaş Bilir
Yargı dizisinde İnci’nin sevgilisiyle ilgili müthiş bir ipucu yakaladık
Elif Demirtaş Bilir
Sercan Yaşar
Davet engel tanımaz...
Sercan Yaşar
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Yeğeniyle anılan Murat Başoğlu'dan 'yasak aşk' açıklaması: Bana haksızlık yapıldı