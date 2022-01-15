Survivor 2022 kadrosu resimli! Survivor All Star ünlüler ve gönüllüler yarışmacıları kimler?
Survivor All Star 2022 15 Ocak Cumartesi akşamı başlıyor. Bu sene yine birbirinden başarılı isimlerin yer alacağı yarışmacı kadrosu haftalar öncesinden belli olmuştu. Son anda koronavirüse yakalanan Nisa Bölükbaşı kadrodan çıkarken yerine başka bir yarışmacı kadroya dahil oldu. İşte, Survivor All Star 2022 ünlüler ve gönüllüler yarışmacıları…
15 Ocak 2022, Cumartesi 16:49 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Her yıl milyonlarca izleyiciyi TV8 ekranlarına kilitleyen Survivor 2022’de All Star konseptinde ekranlarda olacak. Geçmiş dönemlerde yarışan en başarılı yarışmacıların yer aldığı ünlüler ve gönüllüler takımlarında ise hem spor kariyeri oldukça parlak yarışmacılar yer alıyor…
SURVİVOR ALL STAR 2022 GÖNÜLLÜLER KADROSU
Ogeday Girişken
Gökhan Keser
Hikmet Tuğsuz
Anıl Berk Baki
Berkan Karabulut
Ardahan Uzkanbaş
Gizem Kerimoğlu
Yasin Obuz
Sude Burcu
Berna Keklikler
Evrim Keklik
Seda Ocak
Yağmur Banda
SURVİVOR ALL STAR 2022 ÜNLÜLER KADROSU
Çağan Atakan Arslan
Adem Kılıçcı
Mert Öcal
Furkan Kızılay
Barış Murat Yağcı
Sercan Yıldırım
Aycan Yanaç
Batuhan Karacakaya
Elif Gören
Nagihan Karadere
Merve Aydın
Birsen Bekgöz
Sema Aydemir
BUNLARI DA OKUYUN