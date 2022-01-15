Her yıl milyonlarca izleyiciyi TV8 ekranlarına kilitleyen Survivor 2022’de All Star konseptinde ekranlarda olacak. Geçmiş dönemlerde yarışan en başarılı yarışmacıların yer aldığı ünlüler ve gönüllüler takımlarında ise hem spor kariyeri oldukça parlak yarışmacılar yer alıyor…

SURVİVOR ALL STAR 2022 GÖNÜLLÜLER KADROSU

Ogeday Girişken

Gökhan Keser

Hikmet Tuğsuz

Anıl Berk Baki

Berkan Karabulut

Ardahan Uzkanbaş

Gizem Kerimoğlu

Yasin Obuz

Sude Burcu

Berna Keklikler

Evrim Keklik

Seda Ocak

Yağmur Banda

SURVİVOR ALL STAR 2022 ÜNLÜLER KADROSU

Çağan Atakan Arslan

Adem Kılıçcı

Mert Öcal

Furkan Kızılay

Barış Murat Yağcı

Sercan Yıldırım

Aycan Yanaç

Batuhan Karacakaya

Elif Gören

Nagihan Karadere

Merve Aydın

Birsen Bekgöz

Sema Aydemir



