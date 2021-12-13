Survivor 2022 ne zaman başlayacak? Acun Ilıcalı Survivor All Star yarışmacılarını açıkladı! İşte ünlüler ve gönüllüler
‘Survivor 2022 ne zaman başlayacak?’ sorusunun cevabı Acun Ilıcalı’nın Survivor All Star kadrosunda yer alacak ünlüler ve gönüllüler takımlarındaki yarışmacıları açıklamasının ardından yoğun şekilde araştırılıyor…
13 Aralık 2021, Pazartesi 13:51 Son Güncelleme:
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Survivor All Star’da bu sene geçtiğimiz dönemlerde yarışmada yer alan iddialı isimler yer alıyor. Nagihan Karadere, Adem Kılıççı, Avatar Atakan gibi başarılı isimler ünlüler takımında yer alırken, gönüllüler takımında ise Ogeday Girişken, Ardahan Uzkanbaş ve Nisa Bölükbaşı gibi sevilen isimler yer alacak. Peki, Survivor 2022 ne zaman başlayacak? İşte detaylar…
SURVİVOR ALL STAR 2022 YARIŞMACILARI
ÜNLÜLER TAKIMI
- 2020 - Sercan Yıldırım
- 2020 - Barış Murat Yağcı
- 2017 - Furkan Kızılay
- 2022 - Mert Öcal
- 2017-2018 Adem Kılıççı
- 2016 - Avatar Atakan
- 2021 - Batuhan Karaakaya
- 2017-2018 - Birsen Tokgöz
- 2017-2018 - Sema Aydemir
- 2013-2015 - Merve Aydın
- 2016-2018 - Nagihan Karadere
- 2020 - Aycan Yanaç
- 2020 - Elif Gören
GÖNÜLLÜLER TAKIMI
- 2018 – Anıl
- 2019 - Hikmet Tuğsuz
- 2014 - Gökhan Keser
- 2017 - Ogeday Girişken
- 2021 - Ardahan Uzkanbaş
- 2021 - Berkan Karabulut
- 2020 - Yasin Obuz
- 2016 - Gizem Kerimoğlu
- 2017 - Berna Keklikler
- 2020 - Evrim Keklik
- 2020 - Nisa Bölükbaşı
- 2019 - Sude Burcu
- 2019 - Seda Ocak
SURVİVOR 2022 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Acun Ilıcalı 12 Aralık Pazar günü Survivor All Star 2022 yarışmacılarını sosyal medya hesabı üzerinden açıkladı. Sevilen isimlerin yer aldığı ünlüler ve gönüllüler takımı yarışmanın hayranlarını heyecanlandırırken Survivor All Star 2022’nin en zaman başlayacağı da büyük merak konusu oldu. Ancak Acun Ilıcalı yarışmanın başlayacağı tarihe ilişkin bir detay vermedi. Ancak Survivo’un Ocak ayının sonlarına doğru TV8 ekranlarında olacağı tahmin ediliyor.