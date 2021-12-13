Survivor All Star’da bu sene geçtiğimiz dönemlerde yarışmada yer alan iddialı isimler yer alıyor. Nagihan Karadere, Adem Kılıççı, Avatar Atakan gibi başarılı isimler ünlüler takımında yer alırken, gönüllüler takımında ise Ogeday Girişken, Ardahan Uzkanbaş ve Nisa Bölükbaşı gibi sevilen isimler yer alacak. Peki, Survivor 2022 ne zaman başlayacak? İşte detaylar…

SURVİVOR ALL STAR 2022 YARIŞMACILARI

ÜNLÜLER TAKIMI

2020 - Sercan Yıldırım

2020 - Barış Murat Yağcı

2017 - Furkan Kızılay

2022 - Mert Öcal

2017-2018 Adem Kılıççı

2016 - Avatar Atakan

2021 - Batuhan Karaakaya

2017-2018 - Birsen Tokgöz

2017-2018 - Sema Aydemir

2013-2015 - Merve Aydın

2016-2018 - Nagihan Karadere

2020 - Aycan Yanaç

2020 - Elif Gören

GÖNÜLLÜLER TAKIMI

2018 – Anıl

2019 - Hikmet Tuğsuz

2014 - Gökhan Keser

2017 - Ogeday Girişken

2021 - Ardahan Uzkanbaş

2021 - Berkan Karabulut

2020 - Yasin Obuz

2016 - Gizem Kerimoğlu

2017 - Berna Keklikler

2020 - Evrim Keklik

2020 - Nisa Bölükbaşı

2019 - Sude Burcu

2019 - Seda Ocak

SURVİVOR 2022 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Acun Ilıcalı 12 Aralık Pazar günü Survivor All Star 2022 yarışmacılarını sosyal medya hesabı üzerinden açıkladı. Sevilen isimlerin yer aldığı ünlüler ve gönüllüler takımı yarışmanın hayranlarını heyecanlandırırken Survivor All Star 2022’nin en zaman başlayacağı da büyük merak konusu oldu. Ancak Acun Ilıcalı yarışmanın başlayacağı tarihe ilişkin bir detay vermedi. Ancak Survivo’un Ocak ayının sonlarına doğru TV8 ekranlarında olacağı tahmin ediliyor.