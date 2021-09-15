“Survivor 2022 ne zaman başlayacak?” sorusu ekranların yeni sezon programlarının başlamasıyla daha sık sorulmaya başlandı. Dominik’te gerçekleşen yarışma kış aylarında izleyenlere büyük heyecan yaşatıyordu. Yapımcılığı ve sunuculuğunu Acun Ilıcalı’nın yaptığı Survivor 2022’de bu yıl All Star rekabeti yaşanacak, geçmiş dönemdeki başarılı yarışmacılar, şampiyonluk için mücadele edecek…

SURVİVOR 2022 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Survivor 2022’nin ne zaman başlayacağına ilişkin net bir tarih bulunmuyor. Ancak yarışma he yıl ocak ayı civarında başlıyor. Survivor All Star 2022’nin de TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye yarışmasının final yapmasının ardından başlayacağı tahmin ediliyor.

SURVİVOR ALL STAR 2022 YARIŞMACILARI BELLİ OLDU MU?

Survivor All Star 2022 yarışmacıları yavaş yavaş belli olmaya başladı.

Geçtiğimiz hafta bir alışveriş merklezinde basın mensupları ile konuşan Barış Yağcı, Survivor All Star 2022 kadrosunda yer alacağını ifade etmişti.

Yarışmanın ikinci yarışmacısı ise TV100’de yer alan habere göre Aleyna Kalaycıoğlu olduğu iddia edildi…