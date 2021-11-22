Kış aylarında, yaşanan rekabet nedeniyle televizyon ekranlarında sıcak havalar estiren Survivor 2022 için artık kısa zaman kaldı. Geçtiğimiz aylarda bu sene yarışmanın Survivor All Star olarak ekranlara geleceği belirtilirken, “Survivor 2022 ne zaman başlayacak?” ve “Survivor All Star kadrosu belli oldu mu?” soruları da son günlerde sık sık araştırılmaya başlandı…

SURVIVOR ALL STAR KADROSU BELLİ OLDU MU?

TV8’in sahibi Acun Ilıcalı, AcunMedya Akademi'de öğrencilerle bir araya geldi. Program çıkışı basın mensuplarının sorularını cevaplayan Ilıcalı, Survivor 2022 All Star kadrosunun belli olduğunu belirtirken, “Pazartesi ya da salı muhtemelen açıklayacağız, ben de heyecanla bekliyorum.” ifadelerini kullandı.

Diğer yandan kulislerde de Survivor All Star yarışmacılarının kimler olacağına dair söylentiler devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda All Star’da yer alacağı kesinleşen ilk ismin Barış Murat Yağcı olduğu öğrenilmişti. Bununla birlikte Aleyna Kalaycıoğlu ve Merve Aydın’ın kadroda yer alacağı da konuşuluyor…

SURVİVOR 2022 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

All Star konseptinde olacak Survivor 2022’nin ne zaman başlayacağına ilişkin henüz net bir tarih belirtilmedi. Ancak geçtiğimiz yıllara bakıldığında yarışmanın ocak ayının sonunda ya da şubat ayının başında başlaması bekleniyor.