Magazin Survivor 2022 ne zaman başlayacak? Survivor All Star kadrosu belli oldu mu? Acun Ilıcalı’dan heyecan verici Survivor açıklaması
  • Haberler
  • Magazin Haberleri
  • Survivor 2022 ne zaman başlayacak? Survivor All Star kadrosu belli oldu mu? Acun Ilıcalı’dan heyecan verici Survivor açıklaması

Survivor 2022 ne zaman başlayacak? Survivor All Star kadrosu belli oldu mu? Acun Ilıcalı’dan heyecan verici Survivor açıklaması

Magazin

Survivor 2022 ne zaman başlayacak? Survivor All Star kadrosu belli oldu mu? Acun Ilıcalı’dan heyecan verici Survivor açıklaması

TV8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor, 2022’de All Star konseptinde olacak. Geçtiğimiz yılların en başarılı isimlerinin yer alacağı Survivor All Star kadrosu da şimdiden yarışmanın hayranları tarafından merak ediliyordu. Acun Ilıcalı, yaptığı Survivor açıklaması ile heyecan uyandırdı…

22 Kasım 2021, Pazartesi 16:42 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Kış aylarında, yaşanan rekabet nedeniyle televizyon ekranlarında sıcak havalar estiren Survivor 2022 için artık kısa zaman kaldı. Geçtiğimiz aylarda bu sene yarışmanın Survivor All Star olarak ekranlara geleceği belirtilirken, “Survivor 2022 ne zaman başlayacak?” ve “Survivor All Star kadrosu belli oldu mu?” soruları da son günlerde sık sık araştırılmaya başlandı…

SURVIVOR ALL STAR KADROSU BELLİ OLDU MU?

TV8’in sahibi Acun Ilıcalı, AcunMedya Akademi'de öğrencilerle bir araya geldi. Program çıkışı basın mensuplarının sorularını cevaplayan Ilıcalı, Survivor 2022 All Star kadrosunun belli olduğunu belirtirken, “Pazartesi ya da salı muhtemelen açıklayacağız, ben de heyecanla bekliyorum.” ifadelerini kullandı.

Diğer yandan kulislerde de Survivor All Star yarışmacılarının kimler olacağına dair söylentiler devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda All Star’da yer alacağı kesinleşen ilk ismin Barış Murat Yağcı olduğu öğrenilmişti. Bununla birlikte Aleyna Kalaycıoğlu ve Merve Aydın’ın kadroda yer alacağı da konuşuluyor…

SURVİVOR 2022 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

All Star konseptinde olacak Survivor 2022’nin ne zaman başlayacağına ilişkin henüz net bir tarih belirtilmedi. Ancak geçtiğimiz yıllara bakıldığında yarışmanın ocak ayının sonunda ya da şubat ayının başında başlaması bekleniyor.

 

Yazarlarımızdan
Hande Kazanova
22 Kasım haftası burçlar
Hande Kazanova
Öner Döşer
Vizyon kazanma zamanı
Öner Döşer
Filiz Özkol
22 Kasım 2021 günün burç yorumları
Filiz Özkol
Suna Akyıldız
Alkazar'a davet
Suna Akyıldız
Şirin Sever
Ben de utandım Boji!
Şirin Sever
Funda Duru
Gülçin Ergül: Kimse sizin diğer yarınız değil, önemli olan kendinizi bütün hissetmek
Funda Duru
Uğur Alkapar
Sertab neden sinirlendi?
Uğur Alkapar
Mehmet Coşkundeniz
Aile Danışmanı İrem Hattat: Pandemi sırasında cinsel hayatı sorunlu olan çiftlerin sayısı sorunsuz olanları geçti
Mehmet Coşkundeniz
Gökçen Erdoğan
Partnerinizle konuşun
Gökçen Erdoğan
Yasemin Candemir
Doğru ortam hazırlanırsa yaratıcılık geliştirilebilir!
Yasemin Candemir
Bekir Saçar
Ünlülerin küvette poz yarışı
Bekir Saçar
Elif Demirtaş Bilir
Yargı dizisinde İnci’nin sevgilisiyle ilgili müthiş bir ipucu yakaladık
Elif Demirtaş Bilir
Sercan Yaşar
Davet engel tanımaz...
Sercan Yaşar
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Bige Önal ve Aras Bulut İynemli cephesinde yeni gelişme