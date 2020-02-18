Survivor 3. bölüm fragmanı yayınlandı: Adayı sel bastı!

Survivor'da ıssız bir adada hayatta kalma mücadelesi veren yarışmacıların zor yaşamı ve birincilik mücadelesi nefes kesiyor. Survivor 2020'nin 18 Şubat günü ekranlara gelecek yeni bölümünün tanıtımı yayınlandı. Survivor'ın 16 Şubat'ta yayınlanan bölümünde Ünlüler ve Gönüllüler takımı, dokunulmazlık için karşı karşıya gelmişti. Kazanan takım ise Ünlüler olmuştu. Böylelikle ilk eleme gecesine tanık olacağımız Survivor 2020'de, dokunulmazlık oyununu kaybeden Gönüllüler takımından bir kişi adaya veda edecek.

Survivor 2020 eleme adayları kim oldu?

Dokunulmazlığı kaybeden Gönüllüler, Survivor 2020'de ilk eleme adayını çıkarmak zorunda kaldı. Bu akşam yapılacak olan ilk eleme gecesinde takımlarından bir kişiye veda edecekler. Survivor'da kimin eleneceği merak konusu. Gönüllüler takımında yapılan oylama sonucuyla 6 oyla Fatma Günaydın ilk eleme adayı oldu. Diğer eleme adayları ise, bugün yapılacak olan yarışların ardından belli olacak.

Survivor 2020 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı

Ekranların en çok izlenen yarışması Survivor'da Ünlüler ile Gönüllüler arasındaki rekabet iyice kızışıyor. Öte yandan aşırı yağışlar adada sele neden oldu. Sel, Survivor yarışmacılarına zor anlar yaşattı.

İşte Survivor 2020 3. bölüm fragmanı:

Ünlüler Takımı: Ersin Korkut, Uğur Pektaş, Aycan Yanaş, Derya Can, Parviz Abdullayev, Elif Gören, Barış Murat Yağcı, Şaziye İvegin Üner, Mert Öcal, Tuğba Melis Türk

Gönüllüler Takımı: Fatma Günaydın, Burak Yurdugör, Meryem Kasap, Sadık Ardahan, Evrim Kekik, Cemal Can, Makbule Karabudak, Ceyhun Jay, Tayfun Erdoğan, Nisa Bölükbasi, Yasin Obuz

Survivor Fatma Günaydın kim?

Survivor 2020 gönüllüler takımı yarışmacıları arasında yer alan Fatma Günaydın'ın kim olduğu merak ediliyor. Birçok Survivor izleyicisi Fatma Günaydın'ın kim olduğu hakkında araştırma yapıyor. Enerjik havasıyla dikkat çeken Fatma Günaydın kimdir,? Fatma Günaydın kaç yaşında?

Neşeli bir yapısı olan Fatma Günaydın kendisini şu şekilde tanımlıyor:

Merhaba, Ben Fatma Günaydın. 28 Nisan 1995 yılında Erzurum’da doğdum. Aslında adım Fatma Günaydın ama herkes bana Fatoş der. Buna kendimde dahil. Biz 7 kişilik bir aileyiz. 5 kardeşiz. Ailenin en küçüğü benim. 3 ablam 1 abim var. Ben sürpriz ve kurtarıcı bir çocuk olduğumu düşünüyorum. Sebebi ise; doktorun abimin doğumunda, annemin karnında gazlı bez unutması. Ben dünyaya gelmeseydim eğer bu gazlı bez annemin yaşamını sonlandırabilirdi. İçimdeki kurtarıcı ve mücadeleci ruhun hayatımın her noktasında ve zorluğunda yanımda olduğuna ve olacağına inanıyorum. 7. ve 8. sınıfta okulun kız futbol takımındaydım.





"Bunu meslek edindim"

Bacaklarım çok kaslı olmaya ve çarpıklaşmaya başladığı için futbol hayatıma son verdim. Derslerden kaytarmak için okuldaki bütün spor aktivitelerine adımı yazdırırdım bu sayede içimdeki spor aşkını keşfettim. Lisede gezmeyi çok seven bir kızdım asla yerimde durmayı sevmezdim. Lisede ve üniversitede moda tasarım okudum. Küçükken bebeklerimi giydirmek ve elbise dikmek benim en sevdiğim oyundu ve bunu meslek edindim. İlk iş hayatıma BKM yapımda başladım ve çok güzel projelerde çalıştım. (Bizim Köyün şarkısı, Deliha 2, Jet Sosyete 2. sezon)





"En büyük fobim karanlıkta tek başıma uyumak"

Üniversiteyi bitirdikten sonra Ingilizce öğrenmek için bir anda sadece sırt çantamı alıp Malta’ya gittim. 6 ay tek başıma orada yaşadım ve bu benim hayatım için çok büyük bir dönüm noktası oldu. Kendi gücümü, özgüvenimi, isteyip de başaramayacağım hiç bir şey olmadığını, tek başıma ayaklarımın üzerinde nasıl durduğumu, korkularımı ve korkusuzluklarımı keşfettim. Farklı ülkelere gitmeyi seyahat etmeyi arkadaşlarımla vakit geçirmeyi, dans etmeyi, gülmeyi, şakalaşmayı ve arkadaşlarımı kızdırmayı çok seviyorum. En büyük fobim karanlıkta tek başıma uyumaktır.





"Artık sadece benim için Survivor’dan sonrası var"

Doğayı ve hayvanları çok ama çok seviyorum. Doğada olduğum zaman kendimi daha güçlü ve mutlu hissediyorum. Çicekleri çok ama çok seviyorum. Bu yazdıklarımdan çok daha fazlası olduğumu gösterebilecek bir şey olsun istedim hayattan ve oda oldu. Bu da bir gün kendimi Survivor’da görmekti. Şimdi de defterime yeni bir sayfa ekliyorum bunun adı Survivor. Artık sadece benim için Survivor’dan sonrası var.



