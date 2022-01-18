TV8 ekranlarının rekortmen yarışması Survivor’da yeni sezon hızlı başladı. Bu yıl All Star konseptinde olan yarışmada oyunlar kıran kırana bir mücadele içinde geçiyor. 17 Ocak Pazartesi akşamı bir dokunulmazlık oyunu daha oynandı ve 3. eleme adayı sürgün kampına gönderildi. Peki, Survivor 3. eleme adayı kim oldu? Dokunulmazlığı hangi takım kazandı? İşte, 17 Ocak’ta yaşananlar…

Survivor'un 17 Ocak akşamı yayınlanan son bölümünde gerçekleşen kritik dokunulmazlık oyununun ardından ada konseyi bir kez daha toplandı. Yapılan oylama sonucunda 3. eleme adayı olan isim belli oldu. Kurallar gereği bu hafta 4 dokunulmazlık oyunu oynanacak ve eleme potasına ve aynı zamanda sürgün kampı adasına giden 4 yarışmacıdan biri 19 Ocak Çarşamba gecesi gerçekleşen eleme gecesinden sonra adaya veda edecek.

DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor All Star yarışmacıları 17 Ocak’ta 3. dokunulmazlık oyunu için parkura çıktı. Ünlüler ve gönüllüler takımı güç ve denge isteyen zorlu parkurda dokunulmazlığı takımlarına götürebilmek için kıran kırana bir mücadele içine girerken parkura önce kadın yarışmacılar, sonra da erkek yarışmacılar çıktı.

Oynanan nefes kesici mücadelenin ardından takımlar arasında eşitlik sağlanınca dokunulmazlığı kimin kazanacağının belli olması için bayrak yarışına gidildi.

Bayrak yarışında ise ilk turda ünlüler, ikinci turda ise gönüllüler takımı mücadeleyi kazanınca final 3. Tura kaldı. Burada iyi bir çıkış yakalayan ünlüler takımı gönüllüler takımını 3-0 mağlup ederek dokunulmazlığı kazandı. Böylelikle Survivor 3. eleme adayını belirlemek için gönüllüler takımı ada konseyinde toplandı.

SURVİVOR 3. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor 3. eleme adayının belirlendiği ada konseyi ise sert tartışmalara sahne olurken, yarışmacılar adadan gitmesini istedikleri yarışmacıların isimlerini yazdı. Gece sonunda Acun Ilıcalı oylama sonuçlarını açıkladığında 3. eleme adayı ve sürgün kampı adasına giden isim Gizem Kerimoğlu oldu…

Bu hafta oynanan oyunlar neticesinde ilk eleme adayları gönüllüler takımından Birsen ve Sercan olmuştu...