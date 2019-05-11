Bu akşam Survivor'ın 67. bölümü ekrana gelecek. Yeni bölümde iki takım haftanın ilk dokunulmazlık oyunu için mücadele verecek. Yarışmacılar ellerindeki sopalarla birbirlerini suya atmaya çalışacak. Yarış esnasında Atakan ve Yusuf arasındaki gerginlik tavan yapacak.

SURVIVOR'DA ARABA GERİLİMİ

Geçen hafta araba ödülünün galibi Atakan'dı... Yusuf, Emre ve Atakan araba ödülüne çıkmadan önce ödülü 3'e bölme kararı aldılar. Yusuf yeni bölümde Atakan'ın gereksiz yere Emre ile kavga çıkardığını söyleyerek bunun araba için olduğunu savunuyor. Emre ise kimseden bir şey istemediğini huzur istediğini belirtiyor. Atakan'ın bu sözlere ne karşılık vereceği ise en çok merak edilen konular arasında...