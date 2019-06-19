Survivor 98. bölümde elenen kim oldu? Ödül oyununu kim kazandı?

Survivor 2019'da heyecan 98. yeni bölümle devam etti.

Sonlara yaklaştıkça büyük bir çekişmeye sahne olan Survivor'da yayınlanan 98. yeni bölümde yaşananları bir araya getirdik...

10 BİN EUROYU KİM KAZANDI?

Survivor 98. yeni bölümde ilk olarak ödülün baklava olduğu ödül oyunu oynandı.

Büyük bir çekişmeye sahne olan oyunu, Beyaz takım 10-8 skoruyla kazanarak büyük moral topladı. Ardından ödülün 10 bin euro olduğu oyuna geçildi ve bu oyunu kazanan ve paranın sahibi olan isim Nikos oldu...

SURVIVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor Türkiye Yunanistan doksan sekizinci bölümde gerçekleşen ada konseyinde dokunulmazlığı kaybeden beyaz takımda elenen isim belli oldu. Afroditi, Nikos ve Kyriakos beyaz takımda eleme adayı olan isimlerdi...

Survivor Türkiye Yunanistan'da bu hafta adaya veda eden isim Kyriakos oldu...