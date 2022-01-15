Survivor Adem Kılıçcı geçmiş dönemlerde katıldığı iki yarışmada da başarısının yanı sıra beyefendiliği ile dikkatleri üzerine çekti ve halk tarafından çok sevildi. Survivor All Star 2022 kadrosuna yeniden katılan Adem Kılıçcı’nın kaç yaşında ve nereli olduğu da yeniden merak edilmeye başlandı…

SURVİVOR ADEM KILIÇCI KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

1986 yılında Ağrı'da dünyaya gelen Adem Kılıçcı'nın aslen Türkiye'ye Kafkasya'dan göç etmiş Karapapak Türkleri'nden olduğu biliniyor.

İstanbul'daki Fenerbahçe Boks Şubesi'nde spor kariyerine devam eden Kılıççı Antalya'da düzenlenen 2004 Dünya Boks Şampiyonası'nda ikinci olarak gümüş madalya aldı.

Şikago'da düzenlenen 2007 Dünya Amatör Boks Şampiyonası'nda üçüncü olarak bronz madalyayı ülkemize getiren Adem Kılıçcı, 2008 yılında düzenlenen yapılan Yaz Olimpiyatlar’nda 69 kiloda mücadele ettiği İngiliz rakibi Billy Joe Sanders’e 14-3 skor ile mağlup oldu. Bu yenilgiyle genç sporcu Yaz Olimpiyatları’na da veda etmiş oldu.

Daha sonra 2009’da İtalya’nın Pascara kentinde, gerçekleştirilen Akdeniz Oyunları’na katılan Adem Kılıçcı, yarışmalardaki başarılı performansıyla gümüş madalyayı boynuna takmaya hak kazandı. 2011yılında ise Ankara’da düzenlenen Büyükler Avrupa Şampiyonası’na katılan başarılı boksör burada da ikinci gelerek gümüş madalya kazandı.

2014-2015 sezonunda Dünya Boks Federasyonu tarafından düzenlenen APB Profesyonel Boks Ligi Dünya Şampiyonu olan Adem Kılıçcı, Rio’da düzenlenecek olimpiyatlara katılma hakkı elde etti ancak kanında yasaklı madde tespit edildiği için Rio’daki yarışmalara katılamadı.

ADEM KILIÇCI SURVİVOR’DA HANGİ YIL ŞAMPİYON OLDU?

Adem Kılıçcı’nın Survivor macerası 2017 yılında başladı. Yarışmaya ünlüler kadrosunda katılan başarılı sporcu, yarışmada da başarısından söz ettirdi ve finale kadar yükseldi. Ancak o yıl Ogeday Girişen Survivor şampiyonu olurken Adem Kılıçcı ikincilikle yetinmek zorunda kaldı.

2018 yılında All Star konseptine de katılan Adem Kılıçcı bu sefer Nagihan ile kaldığı final gecesinden şampiyonlukla ayrıldı…