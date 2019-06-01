Konuk yarışmacı olarak adaya ilk gittiğinde yaşadığı duygularını aktaran Adem Kılıçcı'dan itiraf geldi:

'KAYBETSEYDİM...'

"Genel anlamda çekindiğim kimse olmadı. hepsiyle yarışmak ayrı heyecanlıydı. Ama yarışmacılarla aynı şartlarda değildik. Dominik'te stresliydim, kaybedip karizmayı çizdirmek istemedim açıkçası. Son şampiyon olarak üst üste kaybetseydim demoralize olurdum."



