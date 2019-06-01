Survivor Adem'den itiraf: Karizmayı çizdirmek istemedim
'Survivor Panorama' programının bu haftaki konukları arasında yer alan geçen yılın şampiyonu Adem Kılıççı, 'Survivor 2019' yarışmacılarıyla yaşadığı deneyimi paylaştı
Konuk yarışmacı olarak adaya ilk gittiğinde yaşadığı duygularını aktaran Adem Kılıçcı'dan itiraf geldi:
'KAYBETSEYDİM...'
"Genel anlamda çekindiğim kimse olmadı. hepsiyle yarışmak ayrı heyecanlıydı. Ama yarışmacılarla aynı şartlarda değildik. Dominik'te stresliydim, kaybedip karizmayı çizdirmek istemedim açıkçası. Son şampiyon olarak üst üste kaybetseydim demoralize olurdum."