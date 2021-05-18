Survivor'da duygusal anlar.Kırmızı ve mavi takım, aylar sonra ailelerine kavuştu. İlgiyle izlenen yarışma Survivor'da aileler ödül oyunu duygu dolu anlar yaşattı. İki takım da aileleri için kıyasıya mücadele verdi. Kazanan takım aile üyeleriyle zaman geçirebilme şansını yakaladı. Peki, Survivor'da aile ödülünü kim kazandı? İşte detaylar

SURVİVOR AİLELER ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Yarışmacıların uzun zamandır beklediği ödül Survivor'ın çeyrek finalinde karşılarına çıktı. Aile üyeleri ile görüşme fırsatı sunan ödül oyunu yarışmanın diğer mücadelelerinden daha büyük rekabete sahne oldu. Aileler ödülü iki oyun şeklinde ve art arda iki gün gerçekleşti. İlkini açık ara farkla mavi takım(Gönüllüler) kazandı.

17 Mayıs akşamı ise aileler buluşması için ikinci oyun gerçekleşti ve yarışı önde götüren yine mavi takım oldu. Yarışmaların final sayıları ise canlı yayında belli oldu. Nefes kesen oyunun kazananı Steven'ın atışı ile mavi takım oldu.



