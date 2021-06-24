Survivor 2021'de büyük final öncesi finalde elenen yarışmacı belli oldu. Poyraz-Aleyna potasında SMS oylamasında kazanan isim Poyraz oldu. Böylelikle yarışmaya veda eden isim Aleyna Kalaycıoğlu oldu. Eleme sonrası Aleyna Kalaycıoğlu'nun hayatı ve kariyeri gibi konular merak edilip araştırılıyor. İşte, Aleyna Kalaycıoğlu hakkında merak edilenler...

ALEYNA KALAYCIOĞLU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Aleyna Kalaycıoğlu 1998 yılında Bursa'da doğdu. Yalova’da büyüyen Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesi ve babası 10 yaşındayken ayrıldı. Annesi ve babasının boşanmasının ardından annesi ve kardeşleriyle İstanbul’a taşınan Aleyna Kalaycıoğlu, liseden sonra dil eğitimi alarak sınavlara hazırlandı.

Amerika’da uçak mühendisliği bölümünü kazanan Aleyna Kalaycıoğlu 10 senedir voleybol oynuyor. Üç senedir de okul takımında yer alan Aleyna Kalaycıoğlu Survivor’a ilk defa bu sene başvurdu.

ALEYNA KALAYCIOĞLU'NUN BOYU KAÇ?

Aleyna Kalaycıoğlu 1.67 boyunda ve 53 kilodur.



