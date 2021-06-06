Survivor'da Ayşe ve Aleyna aileleri arasında sosyal medya üzerinden çıkan tartışma adaya da yansıdı.

TV8’de yayınlanan Survivor 2021 yarışmasında sular durulmuyor. Aleyna Kalaycıoğlu Ayşe Yüksel kavgası ailelere de sıçrarken özellikle dün ekranlara gelen bölümde Acun Ilıcalı'nın konseyde yaptığı açıklamalar herkesi şaşırtmıştı. Acun Ilıcalı, Aleyna Kalaycıoğlu’nun annesi Zuhal Kalaycıoğlu’nun kızının yarışmadan çekilmesini istediğini söylemişti. Son karar Aleyna'ya kalırken annesi ile görüşme hakkı da verildi. Aleyna Kalaycıoğlu ayrılacak mı, yarışmadan çekilecek mi gibi soruların yanıtı genç yarışmacının fanları tarafından yoğun olarak araştırılıyordu. Ancak Bugün Zuhal Kalaycıoğlu yeni bir twit attı. Bu twitten sonra yarışmadan ne karar çıkacağı merakla bekleniyordu.

Aleyna kararını verdi

Aleyna annesi Zuhal Kalaycıoğlu ile telefonla konuştu. Son derece duygusal anların yaşandığı konuşmada Aleyna yarışmadan çekilmek istemediğini ve pes etmeyeceğini belirtirken annesi Zuhal Kalaycıoğlu "Eğer ekip seni orada sahiplenmezse yarışmayı bırakmanı istiyorum" dedi. Annesinin bırak yarışmayı gel ısrarlarına rağmen Aleyna yarışmaya devam edeceğini söyledi ve annesini bu konuda ikna etti.

Olay

Ailelerin herhangi bir şekilde Survivor ile ilgili konulara girmemesi konusunda yarışmacıları uyardıklarını dile getiren Acun Ilıcalı; “İki yarışmacımızın aileleriyle ilgili bir sorunumuz var ve bu sorunu sizinle paylaşmam gerekiyor. Survivor tarihinde ilk defa aileler fazlasıyla bu işin içinde. Bundan son derece rahatsızız. Aileler iki yarışmacımızın ailesi bu konuda bizi üzecek şekilde sosyal medyada aktifler. Kızları, erkekleri isteyerek buraya katıldı herkesin. Biz aileleri yarışmaya almadık. Biz sizi aldık yarışmaya. Bir tanesinin ailesi de yarışmadan ayrılmasını istiyor. Bu iki yarışmacıya aileleriyle görüşme hakkı vereceğim. Rica ederim bizi ve yarışmamızı rahat bıraksınlar” Acun Ilıcalı daha sonra merak edilen o iki ismi açıkladı.

Acun Ilıcalı, "Birinci yarışmacımız Aleyna. Aleyna ben senin aileni açıkçası burada gördüm. Pırlanta gibi insanlar, çok yüksek bir gerilim var. Annen bizi arıyor. Kızımın yarışmadan ayrılmasını istiyorum diyor. Annenle konuş."