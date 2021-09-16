Magazin Survivor All Star 2022 kadrosu şekilleniyor! İki isim daha dahil oldu

Survivor All Star 2022 kadrosu şekilleniyor! İki isim daha dahil oldu

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Survivor All Star 2022 kadrosu şekilleniyor! İki isim daha dahil oldu

Survivor All Star 2022 kadrosunda yer alacak olan isimler teker teker belli olmaya başladı. Barış Murat Yağcı ve Aleyna Kalaycıoğlu'nun ardından Gizem Kerimoğlu ve Merve Aydın'ın da Survivor All Star 2022'nin kadrosuna katıldığı konuşuluyor.

16 Eylül 2021, Perşembe 19:10 Son Güncelleme:
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TV8 ekranında yayınlanacak olan Survivor All Star 2022'nin kadrosu oluşmaya başlıyor. Eski sezon yarışmacılarından oluşacak olan kadrodaki ilk yarışmacı Survivor 2020'nin ikincisi Barış Murat Yağcı oldu. Yağcı'nın ardından ikinci yarışmacının da Aleyna Kalaycıoğlu olduğu ileri sürüldü ancak bununla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

İddialara göre Survivor 2016 yılında yarışan Gizem Kerimoğlu ve 2014, 2015, 2018 yıllarında yarışan Merve Aydın All Star kadrosunda yer alacak.

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