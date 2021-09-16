TV8 ekranında yayınlanacak olan Survivor All Star 2022'nin kadrosu oluşmaya başlıyor. Eski sezon yarışmacılarından oluşacak olan kadrodaki ilk yarışmacı Survivor 2020'nin ikincisi Barış Murat Yağcı oldu. Yağcı'nın ardından ikinci yarışmacının da Aleyna Kalaycıoğlu olduğu ileri sürüldü ancak bununla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

İddialara göre Survivor 2016 yılında yarışan Gizem Kerimoğlu ve 2014, 2015, 2018 yıllarında yarışan Merve Aydın All Star kadrosunda yer alacak.