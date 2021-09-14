Magazin Survivor All Star 2022'nin ikinci yarışmacısı belli oldu

Survivor All Star 2022'nin ikinci yarışmacısı belli oldu

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Survivor All Star 2022'nin ikinci yarışmacısı belli oldu

Acun Ilıcalı'nın sunduğu Survivor'da en iyilerin yer aldığı sezon olan 2022 Survivor All Star'da Barış Murat Yağcı'nın ardından ikinci yarışmacısı belli oldu.

14 Eylül 2021, Salı 23:21 Son Güncelleme:
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Survivor All Star 2022 ile ilgili yaşanan yeni gelişme, programın takipçilerini sevindirdi. Survivor 2020 ikincisi Barış Murat Yağcı'nın ardından Survivor All Star 2022'ye dahil olan ikinci isim de belli oldu.

TV100'ün haberine göre; çekimleri Dominik'te gerçekleştirilen, yapımcılığını ve sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın üstlendiği Survivor All Star 2022'nin ikinci yarışmacısının Aleyna Kalaycıoğlu olduğu iddia edildi.

İlk yarışmacı ise Barış Murat Yağcı

Geçtiğimiz gün bir alışveriş merkezinde magazin muhabirlerinin sorularını yanıtlayan Barış Murat Yağcı, Survivor All Star 2022 yarışmasına katılacağını açıkladı.

Yeniden yarışma programında şansını deneyecek olan Yağcı, yaptığı açıklamada, ''Survivor All Star 2022'ye katılacağım için mutluyum, bu sefer daha farklı olacak. O sebeple çok heyecanlıyım'' ifadelerini kullandı.

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