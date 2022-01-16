Survivor All Star yarışması başladı. Kıyasıya rekabetin yaşanacağı Survivor'da ilk olarak ödül oyunu oynandı ve kazanan Gönüllüler takımı oldu. Daha sonra dokunulmazlık oyununa geçildi. Dokunulmazlık yarışında ise Ünlüler takımından Barış sakatlandı. Barış'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Dokunulmazlık oyununda kazanan Gönüllüler takımı oldu. İlk haftadan eleme olacağını belirten Acun Ilıcalı hem yarışmacıları hem de seyircileri şoke eden yeni kuralı açıkladı.

SÜRGÜN KAMPI BAŞLIYOR! SÜRGÜN KAMPI NEDİR? İŞTE CEVABI...

Survivor tarihinde ilk defa bu uygulamanın yapılacağını söyleyen Ilıcalı şu açıklamada bulundu:

"Bir sürprizimiz var demiştik birinci hafta için olan sürpriz. Bu seneki uygulamamız açıkçası Survivor'ın ilk haftasını sizin için daha farklı hale getirecek. Normalde biliyorsunuz ilk hafta daha sakin geçer, bu hafta büyük bir sürpriz olacak."

"Survivor'da bu yıl ilk haftaya mahsus olmak üzere 'sürgün kampını' başlatıyoruz. Bu akşam sizden biri buradan ayrılacak ve tek başına kalacak. Bu akşam bir yarışmacıyı sürgün kampına yollayacaksınız. Yarın bir dokunulmazlık daha oynayacaksınız, ikinci yarışmacı da sürgün kampına gidecek. İkinci, üçüncü ve dördüncü yarışmacılar da gittikten sonra dört yarışmacıdan biri Survivor'a veda edecek."

'İLETİŞİM KURMAK YOK'

"Diğer kalanlar o adada günleri boş bir şekilde geçirdikten sonra geri dönecekler. Hiçbir şekilde oyunlara giremeyecekler. Yarışmacılar hiçbir şekilde diğerleriyle iletişim kuramayacak. Dört yarışmacı beraber kalacak. Ödülden de faydalanmayacaklar, günlük erzaklarını tüketebilecek. Tamamen ayrı bir yerde bir kamp olacak ve iletişim kurmak yok."

Seda Ocak, ''Kötü yarışmacıyı yazmamız için önemli bir şey bence.'' dedi.

'ORAYA GİDENİN ALLAH YARDIMCISI OLSUN'

Acun Ilıcalı, ''Dört gün orayı çıkaramayacak 10 yarışmacı sayabilirim. Saatlerin zor geçtiğini biliyorum. Onun dışında ilk giden 24 saat boyunca tek kalacak. İkinci giren iki kişiyle yaşayacak. Oraya gidenin Allah yardımcısı olsun.'' dedi.

All Star'da bir kişi beş gün kalmış olacak. Sonradan adaya geri dönebilecekler.

Yarışmacı grubunda herkes her şeyini ortaya koyarak adada kalmak ve finale gitmek istiyor. Survivor tarihinin en iddialı yarışmacılarının bu yıl yer aldığını belirten Acun Ilıcalı, ''İki şeye önem veriyoruz. Elemelerin daha ön planda ödüllerin daha arka planda olması lazım. Ödüllerin büyüklüğü mükemmel olacak. Ama dokunulmazlık oyunu sayısını üçe çıkardık. Üç dokunulmazlık oynayacaksınız. Üç dokunulmazlığın sonunda üç aday çıkacak. İkinci radikal değişikliği de şu artık performans oyunu birincilerine daha çok avantaj sağlıyoruz. Sizin bizden tek isteği olmuştu performansımız iyiyken onun avantajını yaşayalım dediniz. Bu sene o avantajı yaşayacaksınız. Performansı iyi olan yarışmacılar dokunulmazlık sahibi olacak. Haftalık performansa bakacağız. Son bir haftanın performansına bakacağız. Böylece kendinizi güven altına alma şansınız olacak. Eğer çok başarılıysanız Survivor'da elenme ihtimaliniz azalacak. Aday sayısını da bütün takımı oylatarak değil sadece adayları oylatacağız. Aday sayısını artıracağız ve iddialı yarışmacılar elenmeyecek.'' cümlelerini belirtti.