Survivor All Star için geri sayım başladı. Herkes Survivor All Star 2022'nin yarışmacılarının kimler olacağını merak ederken Acun Ilıcalı'dan Survivor All Star için açıklama geldi. Survivor Panorama programında açıklamalarda bulunan Ilıcalı, Survivor All Star 2022 için kimlere teklif gittiğini açıkladı.

Acun Ilıcalı yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: Bizim şu anda hani banko isim olarak daha var, şu anda aklımıza gelen: Anıl Berk, Sercan, Berkan bir de Ogeday. Kızlar: Evrim, Elif, Seda ve Sude.

Bizim şu anda tabii teklif götüreceklerimiz bunlar. Biraz erken belirlememiz lazım ki arkadaşlar kampa erken girsin. Survivor All Star ünlüler ve Survivor All Star gönüllüler olacak.

MERT OLACAK MI?

Mert Öcal ile ilgili olarak Acun Ilıcalı, 'Soruyu seyircime sormam lazım' dedi.