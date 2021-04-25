Magazin Survivor All Star ile ilgili Acun Ilıcalı'dan flaş açıklama

Survivor All Star ile ilgili Acun Ilıcalı'dan flaş açıklama

Magazin

Survivor All Star ile ilgili Acun Ilıcalı'dan flaş açıklama

Survivor All Star ile ilgili Acun Ilıcalı'dan flaş açıklama geldi. Survivor All Star 2022'nin yarışmacılarının kim olacağı merak edilirken Ilıcalı, önemli açıklamalarda bulundu. Survivor All Star 2022 için kimlere teklif gitti? Hangi isimler Survivor All Star 2022 yarışmacısı olacak?

25 Nisan 2021, Pazar 22:09 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Survivor All Star için geri sayım başladı. Herkes Survivor All Star 2022'nin yarışmacılarının kimler olacağını merak ederken Acun Ilıcalı'dan Survivor All Star için açıklama geldi. Survivor Panorama programında açıklamalarda bulunan Ilıcalı, Survivor All Star 2022 için kimlere teklif gittiğini açıkladı.

Acun Ilıcalı yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: Bizim şu anda hani banko isim olarak daha var, şu anda aklımıza gelen: Anıl Berk, Sercan, Berkan bir de Ogeday. Kızlar: Evrim, Elif, Seda ve Sude.

Bizim şu anda tabii teklif götüreceklerimiz bunlar. Biraz erken belirlememiz lazım ki arkadaşlar kampa erken girsin. Survivor All Star ünlüler ve Survivor All Star gönüllüler olacak.

MERT OLACAK MI?

Mert Öcal ile ilgili olarak Acun Ilıcalı, 'Soruyu seyircime sormam lazım' dedi.

Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
25 Nisan 2021 günün burç yorumları
Filiz Özkol
Şirin Sever
Dolandırana değil, yatıranlara şaştım!
Şirin Sever
Funda Duru
Türkiye'den Hawaii'ye uzanan bir müzik yolculuğu: Hazi
Funda Duru
Uğur Alkapar
Minik konsey
Uğur Alkapar
Mehmet Coşkundeniz
Aşka dönüş için 10 altın öneri
Mehmet Coşkundeniz
Yasemin Candemir
Türk müzisyen Uygar Çağlı, Avrupa’nın en ünlü caz sahnesinde!
Yasemin Candemir
Elif Demirtaş Bilir
Masumiyet dizisindeki denklemi izleyici çözdü
Elif Demirtaş Bilir
Gökçen Erdoğan
Doktor kim?
Gökçen Erdoğan
Suna Akyıldız
Açıklama sırası Ebru Gündeş'te
Suna Akyıldız
Hande Kazanova
19 Nisan haftası burçlar
Hande Kazanova
Öner Döşer
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun!
Öner Döşer
Bekir Saçar
Çölde safari yaptılar
Bekir Saçar
Sercan Yaşar
Davet engel tanımaz...
Sercan Yaşar
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Kerem Bürsin'den romantik Hande Erçel paylaşımı