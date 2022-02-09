Survivor eleme adayları arasında bir kişi bu akşam yarışmaya veda etti. Bugün gerçekleştirilen oyunun ardından ada konseyinde Acun Ilıcalı SMS sıralaması ile adaya veda eden ismi açıkladı. SMS sıralamasından çıkan sonuçla birlikte Survivor kim elendi, adadan kim gitti soruları yanıt buldu. Peki Survivor kim elendi? 9 Şubat 2022 SMS sıralaması ile Survivor All Star'da elenen yarışmacı kim oldu, gitti?

SURVIVOR ELEME ADAYLARI KİMLER?

Ünlüler ile Gönüllüler takımı arasında oynanan dokunulmazlık oyunu sonrasında ünlüler takımı eleme adayını belirlemek üzere konseyde toplandı. Haftanın 1 ve 2. dokunulmazlık oyunları sonrası eleme adayları Furkan ve Bora olarak belirlenmişti. Pazartesi akşamı yapılan ada konseyi sonrasında ünlüler takımında yarışmacılar adadan gitmesini istedikleri isimleri yazdı.

Oylamada ismi en çok yazılan yarışmacı Gizem çıktı. Böylece Gizem sürgün adasına giden 3. isim oldu. Performans birincisi olan Elif de diğer eleme adayını belirledi. Elif eleme adayı olarak en yakın arkadaşı Sercan'ın ismini verdi. Sercan'ın 3. kez sürgün adasına Elif tarafından gönderilmesi konseyde şaşkınlık yarattı. Böylece eleme adayları Barış, Birsen, Mert, Evrim, Furkan, Bora, Gizem ve Sercan olarak belirlendi.

9 ŞUBAT SURVİVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Ünlüler ve gönüllüler, uzun süren açlıklarını gidermek için parkura çıktı. Yarışmacılar bisküvi ve sandviç için karşı karşıya geldi. Kadınlar mücadelesini ünlüler kazandı ve tadım şansını elde etti. En iyilere kalan oyunun kazananı ünlüler takımı oldu.

9 ŞUBAT SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Bu haftanın eleme adayları Mert, Birsen, Evrim, Barış, Furkan, Bora, Gizem ve Sercan oldu. Adaya veda eden isim Furkan Kızılay oldu. Acun Ilıcalı, Furkan'ın Survivor hikayesinin yarım kaldığını ve önümüzdeki süreçte ilk Survivor All Star'a ilk davet edeceği yarışmacı olduğunu ifade etti.