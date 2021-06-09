Survivor araba ödülünü kim kazandı? Survivor araba ödülü hangi marka?
Survivor 2021, bu akşam yeni bölümüyle ekranlara geldi. Survivor'da büyük ödül olan araba ödülünü kazanan yarışmacı belli oldu. Peki, Survivor araba ödülü hangi marka? İşte, Survivor'a dair merak edilenler..
09 Haziran 2021, Çarşamba 23:41 Son Güncelleme:
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Survivor'da bu akşam yarışmacılar kozlarını araba ödülü için paylaştı. Sevilen yarışma Survivor'da büyük ödül heyecanı yaşandı. Yarışmacıları büyük sevince boğan araba ödülünü kazanan yarışmacı belli oldu.
SURVİVOR'DA ARABAYI KİM KAZANDI?
Survivor araba ödülünü kazanan kişi mavi takımdan Dora oldu.
SURVİVOR ARABA MARKASI HANGİSİ?
Survivor'da bu akşam otomobil ödülü oyunu oynandı. Kazanan yarışmacıya ödül olarak Jeep Kompas marka cip verildi.
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