Magazin Survivor araba ödülünü kim kazandı? Survivor araba ödülü hangi marka?

Survivor araba ödülünü kim kazandı? Survivor araba ödülü hangi marka?

Magazin

Survivor araba ödülünü kim kazandı? Survivor araba ödülü hangi marka?

Survivor 2021, bu akşam yeni bölümüyle ekranlara geldi. Survivor'da büyük ödül olan araba ödülünü kazanan yarışmacı belli oldu. Peki, Survivor araba ödülü hangi marka? İşte, Survivor'a dair merak edilenler..

09 Haziran 2021, Çarşamba 23:41 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Survivor'da bu akşam yarışmacılar kozlarını araba ödülü için paylaştı. Sevilen yarışma Survivor'da büyük ödül heyecanı yaşandı. Yarışmacıları büyük sevince boğan araba ödülünü kazanan yarışmacı belli oldu.

SURVİVOR'DA ARABAYI KİM KAZANDI?

Survivor araba ödülünü kazanan kişi mavi takımdan Dora oldu.

SURVİVOR ARABA MARKASI HANGİSİ?

Survivor'da bu akşam otomobil ödülü oyunu oynandı. Kazanan yarışmacıya ödül olarak Jeep Kompas marka cip verildi.

İlgili Haberler
Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? Survivor eleme adayı kim oldu? 9 Haziran Survivor'da dokunulmazlığı kazanan isim belli oldu


Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
9 Haziran 2021 günün burç yorumları
Filiz Özkol
Uğur Alkapar
Yıldızlar Kaş'ta
Uğur Alkapar
Yasemin Candemir
“Kolajen süte eklendi herkesin ulaşabileceği bir protein oldu”
Yasemin Candemir
Mehmet Coşkundeniz
Galiba sevgilimi aldatmaya başladım
Mehmet Coşkundeniz
Gökçen Erdoğan
Kürtaj bir korunma yöntemi değildir
Gökçen Erdoğan
Hande Kazanova
7 Haziran haftası burçlar
Hande Kazanova
Öner Döşer
İkizler burcunda güneş tutulması
Öner Döşer
Suna Akyıldız
Seda'ya yakışmadı Alişan'a bravo
Suna Akyıldız
Şirin Sever
Anneyle travmalarınız hayatınızı yönetir!
Şirin Sever
Funda Duru
Yeryüzünden Notlar: Her sezon yeni bir ceket tasarlamaktansa gelecek için umut tasarlamalıyız
Funda Duru
Elif Demirtaş Bilir
Sadakatsiz’de Derin mi ölecek yoksa Asya mı?
Elif Demirtaş Bilir
Bekir Saçar
Çölde safari yaptılar
Bekir Saçar
Sercan Yaşar
Davet engel tanımaz...
Sercan Yaşar
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Magazin dünyasına bomba gibi düştü! Fotoğraflar ortaya çıktı