Survivor araba ödülünü kim kazandı? Survivor Skoda Karoq araba ödülünün sahipleri belli oldu
Survivor 2020 bu akşam 42. yeni bölümüyle ekranlara geldi. Yarışmacılar bu sefer çok özel bir ödül için kıyasıya yarıştı. Survivor'da Skoda Karoq araba ödülünü kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. İşte detaylar.
11 Nisan 2020, Cumartesi 02:19 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Survivor'da bu akşam yarışmacılar araba ödülü için mücadele verdi. Survivor'ın 42. bölümü ekranlara geldi. Survivor son bölümde yarışmacılar ilk olarak erzak oyunu için parkura çıkarken daha sonra araba ödülü için birbiriyle kıyasıya yarıştı. Peki, Survivor Skoda Karoq araba ödülünü kim kazandı? İşte detaylar.
Survivor araba ödülünü kim kazandı?
Survivor Skoda Karoq araba ödülü için kadınlar ve erkekler kendi aralarında yarıştı. Kadınlarda arabayı kazanan isim Elif, erkeklerde ise Mert arabanın sahibi oldu.