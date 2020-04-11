Survivor'da bu akşam yarışmacılar araba ödülü için mücadele verdi. Survivor'ın 42. bölümü ekranlara geldi. Survivor son bölümde yarışmacılar ilk olarak erzak oyunu için parkura çıkarken daha sonra araba ödülü için birbiriyle kıyasıya yarıştı. Peki, Survivor Skoda Karoq araba ödülünü kim kazandı? İşte detaylar.

Survivor Skoda Karoq araba ödülü için kadınlar ve erkekler kendi aralarında yarıştı. Kadınlarda arabayı kazanan isim Elif, erkeklerde ise Mert arabanın sahibi oldu.



