Survivor Atakan Arslan Survivor All Star 2022’nin ünlüler kadrosunda yer alıyor. Spor hayatına basketbol ile başlayan başarılı isim henüz 16 yaşındayken vücut geliştirme sporu yaptı. 17 yaşında da dövüş sporları ile ilgilenmeye başlayan Çağan Atakan Arslan, aynı zamanda mankenlik, modellik ve oyunculuk da yapıyor….

SURVİVOR ATAKAN ARSLAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

27 Ağustos 1989 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Çağan Atakan Arslan, spor hayatına basketbol ile başladı. 16 yaşındayken vücut geliştirme sporuna başlayan Atakan Arslan, 17 yaşında dövüş sporları ile tanıştı ve bu alana ağırlık verdi. Yurtdışında ve yurtiçinde kickboks, free fight ve muay thai alanlarında pek çok başarıya imza atan Survivor Atakan Arslan, bazı dizi ve sinema filmlerinde de oyunculuk yaptı.

Avatar Atakan olarak da bilinen başarılı sporcu aynı zamanda mankenlik ve modellik de yapıyor ve geçmiş dönemlerde Türkiye'de bir ilk olan Turkish Power Wrestling'de "Soldier" olarak ringe çıktığı da biliniyor.

Güreşte, 'F-16' ve 'Asker selamı' denilen bitirici hareketleri kullanan Avatar Atakan’ın imza hareketleri arasında 'Cop Lock' ve 'Mekanize bağlama' hareketleri de yer alıyor. 1,88 boyunda olan Atakan Arslan, idolünün ise Guile olduğunu ifade ediyor.

SURVİVOR AVATAR ATAKAN EVLİ Mİ, EŞİ KİM?

2017 yılında Serp Korkmaz ile dünya evine giren Atakan Arslan’ın Haziran 2018’de Leon Aslan Arslan isimli bir erkek çocuğu dünyaya geldi.

ATAKAN ARSLAN SURVİVOR’DA NE ZAMAN ŞAMPİYON OLDU?

Avatar Atakan olarak 2016 yılında Survivor’a damgasını vurdu. Serkay Tütüncü ile finale kalan Atkan yarışmadan şampiyon olarak ayrıldı…