Survivor bu akşam yeni bölümüyle ekranlara geldi. İzleyenlerin eleme beklediği konseyde bomba bir gelişme oldu. Acun Ilıcalı, eleme konseyinde ünlüler takımı yarışmacısı Aycan Yanaç'ın yarışmaya devam etmeyeceğini söyledi. Bu ayrılık açıklaması, yarışmacılar arasında bomba etkisi yarattı.

AYCAN YANAÇ SAKATLANDI MI?

Survivor Aycan Yanaç'ın Survivor macerası kısa sürdü. Survivor All Star 2022'de ünlüler takımında yer alan Aycan Yanaç, kendi isteğiyle Survivor'dan ayrılma kararı aldı. Sürpriz gelişmeyi Acun Ilıcalı, eleme konseyinde yarışmacılara söyledi. llıcalı, Aycan Yanaç'ın yeni formatın getirmiş olduğu zorluklara dayanamadığını duyurdu.

AYCAN YANAÇ KİMDİR, NERELİ?

Aycan Yanaç, 21 Kasım 1998 tarihinde Almanya Nünberg'de dünyaya geldi. Futbol hayatına Nünberg’de başlayan Survivor Aycan ardından futbola Köln'de devam etti.

Türkiye kadın U-19 takımına kabul edilen Aycan Yanaç, ilk defa 4 Ağustos 2015 tarihinde Bosna-Hersek'e karşı UEFA Geliştirme Turnuvası maçında forma giydi.

2016 UEFA 19 Yaş Altı Kadınlar Şampiyonası elemelerinin iki maçında sahaya çıkan Aycan Yanaç, 7 Nisan 2018 tarihinde Estonya ile dostluk maçında Türkiye kadın milli takımına ilk kez davet edildi. A Milli Kadın Futbol Takımı'nda forma giyen sporcu, forvet mevkisinde oynamaya devam ediyor.

Survivor 2020 sezonunda ünlüler takımında yer alan Aycan Yanaç, yarışmada uzun süre kalmayı başararak dikkatleri üzerine çekti. O sezon yarışmaya başlamadan önce "Almanya'da futbolda adımı konuşturdum. Türk milli takımında ter döktüm. Şimdi kendimi Survivor'da kanıtlamaya geliyorum." ifadelerini kullanan Survivor Aycan başarılı performansıyla da büyük beğeni topladı.



