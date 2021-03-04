Magazin Survivor Aycan Yanaç merak edilenleri açıkladı: Hiç regl olmuyorduk

Survivor Aycan Yanaç merak edilenleri açıkladı: Hiç regl olmuyorduk

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Survivor Aycan Yanaç merak edilenleri açıkladı: Hiç regl olmuyorduk

Survivor 2020'nin en dikkat çeken isimlerinden olan Aycan Yanaç adadaki hayatlarıyla ilgili bomba açıklamalar yaptı. Survivor Aycan regl, adada ağda ve iç çamaşırı detayına kadar merak edilenleri anlattı.

04 Mart 2021, Perşembe 11:52 Son Güncelleme:
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Survivor'ın eski yarışmacılarından Aycan Yanaç merak edilen sorulara açık açık yanıt verdi. Geçtiğimiz yılın en sempatik ve başarılı yarışmacılarından birisi olan futbolcu Aycan Yanaç, Semih Öztürk'ün YouTube programında televizyona yansımayan bazı durumları anlattı.

"Survivor'da kadınlar regl olduklarında nasıl yarışıyordu?" sorusuna Survivor Aycan şu yanıtı verdi:

"Biz regl olamıyorduk. Yemek yiyemiyorduk. Vitamin, enerji alamadığımız için regl olamıyorduk. Olmuyordu, bir süreden sonra zaten ayaklarımız su topluyordu. Ayak bileklerimiz şişiyordu. Bilmiyorum fark ettiniz mi biz kadınlar şişmeye başlıyorduk. Sonlara doğru ödülleri kazandık. O zaman kendimize geliyorduk. Başlarda çok kötüydü hiç regl olmuyorduk."

'İKİ-ÜÇ İÇ ÇAMAŞIRINA İZİN VARDI'

Aycan Yanaç "İç çamaşırı giyebiliyor muydunuz?" sorusuna ise şun yanıtı verdi:

"Tabii ki de üstümüzde kıyafet tek bir tane vardı. Ara sıra değiştiriyorduk. Ceketimiz, uzun eşofmanımız vardı. İki üç tane de iç çamaşırına çantamızda izin veriyorlardı."

Survivor'da kadınlara dair merak edilenlerin sıklıkla gündem oluyor. Bunlardan biri ise kadın yarışmacıların tüylerini nasıl aldığı... Aycan Yanaç "Tüylerinizi nasıl alıyordunuz?" sorusuna "Genellikle bütün kadınlar Survivor’a gitmeden lazer oluyorlar. Kimsenin ağdaya ya da jilete ihtiyacı olmuyordu. Öyle bir problem yaşamıyorduk" yanıtını verdi.

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