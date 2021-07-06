Magazin Survivor Aycan Yanaç ve Nisa Bölükbaşı küslüğü bitti!

Survivor Aycan Yanaç ve Nisa Bölükbaşı küslüğü bitti!

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Survivor Aycan Yanaç ve Nisa Bölükbaşı küslüğü bitti!

'Survivor 2020' yarışmasında adlarından sıkça söz ettiren Nisa Bölükbaşı ile Aycan Yanaç cephesinde flaş bir gelişme yaşandı. İşte tüm detaylar...

06 Temmuz 2021, Salı 12:34 Son Güncelleme:
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Acun Ilıcalı'nın yapımcısı olduğu 'Survivor 2020'de mücadele eden yarışmacılar hala adlarından söz ettiriyor. O isimlerden biri de Aycan Yanaç.

'SERCAN'A ÜZÜLDÜM'

Geçtiğimiz yıl bir programa katılan Yanaç, "Nisa'yı düşündüğüm için Sercan-Nisa olayını açmıyorum. En iyi ben biliyorum. O olayı açsam Nisa'nın yüzü olamaz. Nisa o kadar anlatıldığı gibi değil, Sercan'a üzüldüm. Nisa'nın dediklerine inanıyorlar" sözleriyle, Bölükbaşı fanlarının tepkisini çekmişti.

İkili arasında sürpriz bir gelişme yaşandı. Eski arkadaşlar, sosyal medyada birbirini takip etmeye başladı. Aycan Yanaç ve Nisa Bölükbaşı'nın, 'Survivor All Star' yarışması dolayısıyla yeniden iletişime geçtiği iddia edildi.


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