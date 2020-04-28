Survivor Aycan Yanaç’a “AYÖ” şifresi açıklaması

Acun Ilıcalı ve Aycan Yanaç arasında yaşanan diyalog Survivor 2020’de ada konseyinin önüne geçti. Bir önceki konseyde Acun Ilıcalı'nın Aycan’a yönelttiği sorunun ardından Yanaç kötü bir haber aldığını belirterek bu yüzden moralinin bozuk olduğunu söylemişti. Aycan’ın “Boşuna uğraşmayın, şifreli mesaj, anlayamazsınız” demesi üzerine Acun Ilıcalı harekete geçerek iletişim ödülünü incelemeye aldı.

Aycan Yanaç’ın mesajlarını inceleyen Ilıcalı vardığı sonucu 26 Nisan’daki son konseyde açıkladı. Yanaç’ın “AYÖ” harfleriyle ilgili Asena isimli arkadaşına soru sorduğunu ifade ederken Asena’dan gelen olumsuz yanıt üzerine moralinin bozulduğu ortaya çıktı. Mesajlaşmanı detaylarını paylaşan Ilıcalı şifreyi çözdüğünü belirterek bu açıklama öncesi Aycan’dan izin aldığını ifade etti ve daha fazla detay vermeden konuyu dile getirdi.

“AYÖ” harflerinin kimi temsil ettiği henüz bilinmezken Survivor Aycan’ın sevgilisinin olup olmadığı da tartışma konusu.

21 Kasım 1998 yılında Almanya Nünberg'de doğan genç sporcu, futbola Nünberg ile başladı ve daha sonra Köln’de devam etti. Türkiye kadın U-19 takımına kabul edilen Yanaç, ilk kez 4 Ağustos 2015'te Bosna-Hersek'e karşı UEFA Geliştirme Turnuvası maçında oynadı. 2016 UEFA 19 Yaş Altı Kadınlar Şampiyonası elemelerinin iki maçında yer alan Yanaç, 7 Nisan 2018'de Estonya ile dostluk maçında Türkiye kadın milli takımına ilk kez çağrıldı. Ülkemizde A Milli Kadın Futbol Takımı'nda forma giyen sporcu, forvet mevkisinde oynuyor. Son gelen haberlere göre, A Milli Takım Teknik Direktörü Necla Güngör, profesyonel futbolcu Aycan Yanaç'la ilgili kesin bir karar verdi. Güngör, Aycan Yanaç'ı Survivor'a katıldığı için bir daha milli takıma çağırmayacağını açıkladı.



