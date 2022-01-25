Survivor Ayşıl 24 Ocak akşamı 3. Eleme adayı olarak sürgün adasına gönderilen isim oldu. Daha önce Fear Factor ve Boxun Yıldızları yarışmalarında da boy gösteren Ayşıl Özaslan, daha önce de Survivor’da yarışmış ve adından söz ettirmişti.

SURVİVOR AYŞIL KİMDİR?

Ayşıl Özaslan 1978 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Marmara Üniversitesi'nde Dış Ticaret okuduktan sonra New York'ta Berkeley College üniversitesine giderek Ekonomi eğitimi aldı. Bir dönem Amerika'da yaşayan ve kendisine bir işletme açan Survivor Ayşıl, sonrasında Türkiye'ye dönerek özel bir firmayla anlaştı ve 7 yıldır bu firmanın Türkiye müdürlüğünü yapıyor.

Küçük yaşlarından bu yana spora ilgi duyan Ayşıl Özaslan, 20 yıldır farklı spor dallarıyla uğraştı. Aynı zamanda Rusça, Almanca ve İngilizce biliyor.

Daha önce Fear Factor ve Survivor yarışmalarına katılan aynı zamanda "Boxun Yıldızları" programına da katılmıştı.

Ayşıl Özaslan Survivor 2022 All Star kadrosuna yedekler kontenjanından katılırken, yarışmadaki performansının yanı sıra özel hayatıyla da ilgi çeken isimler arasında yer alıyor. Instagram’da 'aysilozaslan' kullanıcı adıyla yer alan Survivor Ayşıl’ın 2 bin 810 takipçisi bulunuyor.

AYŞIL ÖZASLAN SURVİVOR’DA NE ZAMAN YARIŞTI, KAÇINCI OLDU?

Ayşıl Özaslan Survivor 2017’de yarışmıştı. O dönem, Aslanlar-Kanaryalar konseptinde oynanan Survivor’da Kanaryalar’ın kaptanı olarak yarışan Ayşıl Özaslan yarışmayı 2. olarak tamamlamıştı.