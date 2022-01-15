Survivor Barış Murat Yağcı, kariyeri boyunca, spor ve gastronomi de dahil olmak üzere eğitimler aldı, kendini birçok farklı alanda geliştirdi. 2020’de katıldığı Survivor’da finale kadar yükselen Barış Murat Yağcı, Cemal Can’ın şampiyon olması üzerine yarışmayı ikinci olarak tamamladı…

SURVİVOR BARIŞ MURAT YAĞCI KİMDİR?

1991 yılında İzmir Çeşme Alaçatı'da doğan Survivor Barış Murat Yağcı, Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun oldu. İkinci üniversite öğrenimine Anadolu Üniversitesi Spor Yönetimi Bölümü’nde devam eden Yağcı'nın, ayrıca gastronomi alanında tahsili de bulunuyor.

Barış Murat Yağcı, Efes Pilsen Spor Kulübü’nde profesyonel olarak basketbol oynadı ancak sakatlanması nedeniyle basketbol hayatına veda etmek zorunda kaldı. Aynı zamanda genç sporcu ve bir dönem modellik de yaptı.

Boyu 1,99 m olan Barış Murat Yağcı, Best Model of Turkey yarışmasında birinci seçilmesinin ardından yapımcıların dikkatini çekmeyi başardı. Oyunculuk eğitimi almasının ardından da "Kocamın Ailesi" isimli dizi ile oyunculuk hayatına adım attı.

Kiralık Aşk isimli dizide Eymen karakterini canlandıran Barış Murat Yağcı, "Şevkat Yerimdar" dizisinde da "Bora" karakterini canlandırdı.

BARIŞ MURAT YAĞCI’NIN SEVGİLİSİ KİM?

Barış Murat Yağcı’nın eski Survivor yarışmacılarından Nisa Bölükbaşı ile aşk yaşadığı konuşuluyordu ancak şu an birlikte olup olmadıkları bilinmiyor.



