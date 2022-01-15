Magazin Survivor Barış Murat Yağcı kimdir? Barış Murat Yağcı kaç yaşında ve nereli? Sevgilisi kim?
  • Haberler
  • Magazin Haberleri
  • Survivor Barış Murat Yağcı kimdir? Barış Murat Yağcı kaç yaşında ve nereli? Sevgilisi kim?

Survivor Barış Murat Yağcı kimdir? Barış Murat Yağcı kaç yaşında ve nereli? Sevgilisi kim?

Magazin

Survivor Barış Murat Yağcı kimdir? Barış Murat Yağcı kaç yaşında ve nereli? Sevgilisi kim?

Survivor All Star 2022’ye ünlüler kadrosundan dahil olan Barış Murat Yağcı, yarışmaya son katılışında şampiyonluğu son anda kaçırmıştı. Best Model of Turkey birincisi olan Barış Murat Yağcı, birçok dizide de yer alarak büyük bir izleyici kitlesine sahip…

15 Ocak 2022, Cumartesi 15:42 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Survivor Barış Murat Yağcı, kariyeri boyunca, spor ve gastronomi de dahil olmak üzere eğitimler aldı, kendini birçok farklı alanda geliştirdi. 2020’de katıldığı Survivor’da finale kadar yükselen Barış Murat Yağcı, Cemal Can’ın şampiyon olması üzerine yarışmayı ikinci olarak tamamladı…

SURVİVOR BARIŞ MURAT YAĞCI KİMDİR?

1991 yılında İzmir Çeşme Alaçatı'da doğan Survivor Barış Murat Yağcı, Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun oldu. İkinci üniversite öğrenimine Anadolu Üniversitesi Spor Yönetimi Bölümü’nde devam eden Yağcı'nın, ayrıca gastronomi alanında tahsili de bulunuyor.

Barış Murat Yağcı, Efes Pilsen Spor Kulübü’nde profesyonel olarak basketbol oynadı ancak sakatlanması nedeniyle basketbol hayatına veda etmek zorunda kaldı. Aynı zamanda genç sporcu ve bir dönem modellik de yaptı.

Boyu 1,99 m olan Barış Murat Yağcı, Best Model of Turkey yarışmasında birinci seçilmesinin ardından yapımcıların dikkatini çekmeyi başardı. Oyunculuk eğitimi almasının ardından da "Kocamın Ailesi" isimli dizi ile oyunculuk hayatına adım attı.  

Kiralık Aşk isimli dizide Eymen karakterini canlandıran Barış Murat Yağcı, "Şevkat Yerimdar" dizisinde da "Bora" karakterini canlandırdı.

BARIŞ MURAT YAĞCI’NIN SEVGİLİSİ KİM?

Barış Murat Yağcı’nın eski Survivor yarışmacılarından Nisa Bölükbaşı ile aşk yaşadığı konuşuluyordu ancak şu an birlikte olup olmadıkları bilinmiyor.

İlgili Haberler
Aycan Yanaç kimdir? Survivor Aycan Yanaç kaç yaşında ve nereli?Survivor Nagihan Karadere kimdir, kaç yaşında ve nereli? Nagihan Karadere Survivor’da hangi yıl yarıştı, kaçıncı oldu?Survivor Atakan Arslan kimdir, kaç yaşında ve nereli? Çağan Atakan Arslan evli mi? Ne zaman şampiyon oldu?Survivor Adem Kılıçcı kimdir, kaç yaşında ve nereli? Adem Kılıçcı Survivor’da hangi yıl şampiyon oldu?


Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
15 Ocak 2022 günün burç yorumları
Filiz Özkol
Uğur Alkapar
Öpüşme açısı
Uğur Alkapar
Şirin Sever
Gönül rahatlığıyla kadın öldürmek...
Şirin Sever
Mehmet Coşkundeniz
Burcu-Sinan hep aynı film
Mehmet Coşkundeniz
Bekir Saçar
Sudan ucuz kazaklar
Bekir Saçar
Yasemin Candemir
“Söze dökülen korkular, ne kadar çok konuşursanız kaçacak delik arar!”
Yasemin Candemir
Hande Kazanova
2022 yılında burçlar
Hande Kazanova
Öner Döşer
2022 yılına astrolojik bakış: 2022'de ayakta kalmak
Öner Döşer
Suna Akyıldız
Deha, eşini daha önce de aldatmış
Suna Akyıldız
Gökçen Erdoğan
2022'ye cinsel hayatınızı keşfederek girin
Gökçen Erdoğan
Funda Duru
Ömer Hayyam'ın ruhunu selamlayan müzik grubu: Dolu Kadehi Ters Tut
Funda Duru
Elif Demirtaş Bilir
Yargı dizisinde İnci’nin sevgilisiyle ilgili müthiş bir ipucu yakaladık
Elif Demirtaş Bilir
Sercan Yaşar
Davet engel tanımaz...
Sercan Yaşar
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER İbrahim Tatlıses'i kahreden haber!