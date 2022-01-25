Survivor Batuhan televizyon dünyasının bilinen isimlerinden birisi. Özellikle Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı Bülent karakteri ile seyircinin hafızasında yer etmişti. Survivor 2022 All Star kadrosunda yer alan Batuhan Karacakaya daha önce de Survivor 2021’de yarışmıştı. İşte Survivor Batuhan hakkında merak edilen detaylar…

SURVİVOR BATUHAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

5 Şubat 1997 tarihinde İstanbul’da doğan Batuhan Karacakaya’nın bir kız kardeşi var. Annesi Gülhayat Karacakaya ev hanımı iken babası Birol Karacakaya ise mimar.

Henüz küçük yaşlarda oyunculuğa başlayan Batuhan Karacakaya’nın ailesi eğitime çok önem veriyor. Survivor Batuhan’ın Nişantaşı Üniversitesi İngilizce Mimarlık Bölümü’nden mezun olduğu biliniyor.

Batuhan Karacakaya, Halit Ziya Uşaklıgil’in meşhur romanından uyarlanan Aşk-ı Memnu dizisinde oynadığı rol ile herkesin tanıdığı bir isim haline geldi. Henüz 11-12 yaşlarındayken, Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat gibi ünlü isimlerle kamera karşısına geçen Survivor Batuhan, dizide Bülent Ziyagil karakterini canlandırmıştı.

Sonrasında ise Umutsuz Ev Kadınları isimli dizide Mert karakterini canlandıran Batuhan Karacakaya, Aşk Tesadüfleri Sever isimli sinema filminde, başrolde yer alan Mehmhet Günsür’ün çocukluğunu canlandırdı.

Bir süre ekranlardan uzak kalan Batuhan Karacakaya, yaşadığı değişim ile dikkatleri üzerine çekti ve son olarak Diriliş Ertuğrul ile ekranlara döndü. Survivor Batuhan Diriliş Ertuğrul dizisinde Engin Altan Düzyatan’ın canlandırdığı Ertuğrul karakterinin kardeşi Dündar'ı canlandırdı.

SURVİVOR BATUHAN'IN OYNADIĞI DİZİLER VE FİLMLER

2008-2009- Aşk-ı Memnu (TV Dizisi, 2 Sezon, Bülent Ziyagil)

2009- Dersimiz Atatürk (Sinema Filmi)

2010- Bekle Beni (Salih, Sinema Filmi)

2011- Aşk Tesadüfleri Sever (Özgür, Sinema Filmi)

2011- Sen De Gitme (Selim, TV Dizisi)

2011-2013- Umutsuz Ev Kadınları (TV Dizisi, 3 Sezon, Mert)

2012- Uzun Hikaye (Mustafa (15 Yaş, Sinema Filmi)

2016-2017- Diriliş: Ertuğrul (TV Dizisi, 4 Sezon, Dündar Bey)



