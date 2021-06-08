Survivor Berna Keklikler taksi beklerken cüzdanı çaldırdı

Günaydın'dan Dilek Yaman Demir'in haberine göre; Şişli'de araca bindikten sonra cüzdanının cebinde olmadığını anlayan Berna Keklikler, karakola gitti.

'YANIMDAN GEÇEN İKİ ERKEK BANA DOKUNDU'

Oyuncu, taksi beklediği sırada yanından iki erkeğin geçip kendisine dokunduğunu, bu sırada cüzdanının çalınmış olabileceğini söyledi.

Yapılan incelemede hırsızlık anına dair görüntü tespit edilemedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.







