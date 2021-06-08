Magazin Survivor Berna Keklikler taksi beklerken cüzdanı çaldırdı

Survivor Berna Keklikler taksi beklerken cüzdanı çaldırdı

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Survivor Berna Keklikler taksi beklerken cüzdanı çaldırdı

Katıldığı 'Survivor' yarışmasıyla adından söz ettiren oyuncu ve model Berna Keklikler, Şişli'de taksi beklediği sırada cüzdanının çalındığını fark ederek şikayetçi oldu.

08 Haziran 2021, Salı 12:22 Son Güncelleme:
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Günaydın'dan Dilek Yaman Demir'in haberine göre; Şişli'de araca bindikten sonra cüzdanının cebinde olmadığını anlayan Berna Keklikler, karakola gitti.

'YANIMDAN GEÇEN İKİ ERKEK BANA DOKUNDU'

Oyuncu, taksi beklediği sırada yanından iki erkeğin geçip kendisine dokunduğunu, bu sırada cüzdanının çalınmış olabileceğini söyledi.

Yapılan incelemede hırsızlık anına dair görüntü tespit edilemedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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