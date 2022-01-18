Magazin Survivor Berna kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Berna Keklikler ne iş yapıyor?

Survivor Berna kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Berna Keklikler ne iş yapıyor?

Magazin

Survivor Berna kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Berna Keklikler ne iş yapıyor?

Survivor Berna, All Star’da en çok merak edilen yarışmacılar arasında yer alıyor. Daha önce 2017 yılında da TV8 ekranlarında Survivor’da yarışan Berna Keklikler, yarışmadaki performansının yanı sıra güzelliği ve girdiği polemiklerle de adından söz ettirmişti. Peki, Survivor Berna kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Berna Keklikler ne iş yapıyor? İşte yanıtı…

18 Ocak 2022, Salı 15:03 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Survivor All Star’a gönüllüler takımı kadrosundan dahil olan Berna Keklikler, Almanya’da doğdu ve büyüdü. Orada katıldığı Miss Turkuaz Germany yarışmasında 2011 güzeli seçildi. Şimdi ise Survivor parkurlarında şampiyonluk için mücadele eden Berna Keklikler, daha ilk haftadan izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı…

SURVİVOR BERNA KEKLİKLER KİMDİR?

25 Şubat 1989 tarihinde Almanya’da dünyaya gelen Berna Keklikler’in bir erkek bir de kız kardeşi var. Berrin ismindeki kız kardeşi modellik ve oyuncular yapmaktadır.

Anne ve babası hala Almanya’da yaşamaya devam eden Berna Keklikler Berna Keklikler, 2014 yılından bu yana kardeşi ile birlikte İstanbul’da yaşıyor. Ekonomi üzerine eğitim alan Berna Keklikler, ekranlarda ilk olarak Göz6 isimli yarışma programında göründü. Göz6 yarışmasını kazandıktan sonra 2017’de Survivor’a katılan Berna Keklikler, bir dönem de Stil Avcıları yarışmasında da yer aldı.

BERNA KEKLİKLER NE İŞ YAPIYOR?

Almanya’da katıldığı Miss Turkuaz Germany yarışmasında 2011 güzeli seçilen Survivor Berna, çok küçük yaşlardan itibaren yüzme sporu ile ilgilense de yüzme ve spor kariyerini hobi olarak yapmış, liseden mezun olduktan sonra modelliğe yönelmiştir. Oyunculuk eğitimi alan Berna Keklikler, sunuculuk ve oyunculuk ile kariyerine devam ediyor.

İlgili Haberler
Survivor Mert Öcal kimdir, kaç yaşında ve nereli? Evli mi? Mert Öcal hangi dizilerde oynadı?Survivor Sercan Yıldırım kimdir, kaç yaşında ve nereli? Sercan Yıldırım hangi takımlarda oynadı?Survivor Barış Murat Yağcı kimdir? Barış Murat Yağcı kaç yaşında ve nereli? Sevgilisi kim?Aycan Yanaç kimdir? Survivor Aycan Yanaç kaç yaşında ve nereli?Survivor Nagihan Karadere kimdir, kaç yaşında ve nereli? Nagihan Karadere Survivor’da hangi yıl yarıştı, kaçıncı oldu?


Yazarlarımızdan
Bekir Saçar
Büyük babadan iş tüyoları
Bekir Saçar
Filiz Özkol
18 Ocak 2022 günün burç yorumları
Filiz Özkol
Mehmet Coşkundeniz
Ayrılık konusunda kafam çok karışık
Mehmet Coşkundeniz
Suna Akyıldız
Seda Sayan'a rakip oldu
Suna Akyıldız
Şirin Sever
'Diva'lık alışkanlıkları yaktı askerlerin başını!
Şirin Sever
Funda Duru
Yeryüzünden Notlar! Formula 2'ye giden ilk Türk yarış pilotu
Funda Duru
Uğur Alkapar
Öpüşme açısı
Uğur Alkapar
Yasemin Candemir
“Söze dökülen korkular, ne kadar çok konuşursanız kaçacak delik arar!”
Yasemin Candemir
Hande Kazanova
2022 yılında burçlar
Hande Kazanova
Öner Döşer
2022 yılına astrolojik bakış: 2022'de ayakta kalmak
Öner Döşer
Gökçen Erdoğan
2022'ye cinsel hayatınızı keşfederek girin
Gökçen Erdoğan
Elif Demirtaş Bilir
Yargı dizisinde İnci’nin sevgilisiyle ilgili müthiş bir ipucu yakaladık
Elif Demirtaş Bilir
Sercan Yaşar
Davet engel tanımaz...
Sercan Yaşar
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Fulya Zenginer'den hamilelik pozu