Survivor All Star’a gönüllüler takımı kadrosundan dahil olan Berna Keklikler, Almanya’da doğdu ve büyüdü. Orada katıldığı Miss Turkuaz Germany yarışmasında 2011 güzeli seçildi. Şimdi ise Survivor parkurlarında şampiyonluk için mücadele eden Berna Keklikler, daha ilk haftadan izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı…

SURVİVOR BERNA KEKLİKLER KİMDİR?

25 Şubat 1989 tarihinde Almanya’da dünyaya gelen Berna Keklikler’in bir erkek bir de kız kardeşi var. Berrin ismindeki kız kardeşi modellik ve oyuncular yapmaktadır.

Anne ve babası hala Almanya’da yaşamaya devam eden Berna Keklikler Berna Keklikler, 2014 yılından bu yana kardeşi ile birlikte İstanbul’da yaşıyor. Ekonomi üzerine eğitim alan Berna Keklikler, ekranlarda ilk olarak Göz6 isimli yarışma programında göründü. Göz6 yarışmasını kazandıktan sonra 2017’de Survivor’a katılan Berna Keklikler, bir dönem de Stil Avcıları yarışmasında da yer aldı.

BERNA KEKLİKLER NE İŞ YAPIYOR?

Almanya’da katıldığı Miss Turkuaz Germany yarışmasında 2011 güzeli seçilen Survivor Berna, çok küçük yaşlardan itibaren yüzme sporu ile ilgilense de yüzme ve spor kariyerini hobi olarak yapmış, liseden mezun olduktan sonra modelliğe yönelmiştir. Oyunculuk eğitimi alan Berna Keklikler, sunuculuk ve oyunculuk ile kariyerine devam ediyor.



