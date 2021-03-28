Magazin Survivor birleşme partisinde yarışmacılar şıklıklarıyla göz kamaştırdı

Survivor birleşme partisinde yarışmacılar şıklıklarıyla göz kamaştırdı

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Survivor birleşme partisinde yarışmacılar şıklıklarıyla göz kamaştırdı

Survivor 2021'de bu akşam gerçekleşen birleşme partisinde yarışmacılar şıklıklarıyla göz kamaştırdı.

28 Mart 2021, Pazar 23:34 Son Güncelleme:
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Survivor 2021'in 28 Mart Pazar akşamı yayınlanan son bölümünde birleşme partisi heyecanı yaşandı. Survivor klasiği olan birleşme partisin öncesinde ünlüler ve gönüllüler takımları yarışmacıları aylar sonra ilk defa duş aldı. Yarışmacılar duşun ardından ise kuaför koltuğuna oturdu.

Parti için özel olarak hazırlanan Survivor yarışmacıları göz kamaştırdı.


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