Survivor’a katılmaya nasıl karar verdin? Karar vermende etkili olan şey neydi?

Bu sene Survivor’a katılmam çok ani oldu. Aslında ben bundan 3 sene önce başvurmuştum, 3 senedir de hep başvuruyordum. Hatta Türkiye-Yunanistan Survivor kadrosunda son elemeye kadar gittim ama sonra olmadı. İyi ki o zaman olmamış, iyi ki bu sene olmuş. Bir de 3 yıldır hep söylüyordum ‘Survivor’a gideceğim’ diye gidemedim ama bu sene kimseye söylemedim gittim.

Survivor’da ailenden uzakta kalmak, onlardan haber alamamak psikolojini nasıl etkiledi?

Ben ailemden ilk defa bu kadar uzakta kaldım. Orada onlardan uzakta kalmak ve haber alamamak beni mod olarak çok düşürdü. Bir de orası şöyle bir ortam, psikolojin ne kadar yüksek olursa o kadar oyunda başarılı oluyorsun, yine psikolojin ne kadar bozuksa o kadar başarısız oluyorsun. Ben aile durumumdan da elendim açıkçası. Her gece yatmadan önce ailemi düşünüyordum ve bu beni çok zorladı. Psikolojik savaşı kaybettim. Bir de Cemal Can’ın şöyle bir lafı olmuştu: 'Burak 22’de değil de 25 ya da 26 yaşında gelseydi Survivor’a kesin şampiyon olurdu'. Bu lafı ben çoğu kişiden duydum. Ben cidden 25-26 yaşlarında gitseydim Survivor’a çok daha farklı bir konum edinebilirdim Survivor’da. Çünkü her senenin bir artısı bir katkısı oluyor insana. Ben bu sene tam yarışmaya adapte oldum, elendim.

'Gizem, Ardahan, Yasin, Cemal beni engelliyordu'

Yarışmadayken birinin etkisi altında kaldın mı?

Ben her zaman hiperaktif bir insan oldum. Gerçekten çok hareketliyim ve yarışmada da bazı yerlerde ani ve sert çıkışlar yapabiliyorum. Tam böyle yükseleceğim zaman işte Gizem, Ardahan, Yasin, Cemal beni engelliyordu. Biraz burada kaldım, o da takım arkadaşlarımla aram iyi olsun tatsızlık çıkmasın diye duruyordum. Ama keşke daha çok konuşsaydım daha çok sesim çıksaydı. Mesela ben orada Evrim’le çok kavgalar ettim. Elenmeden bir iki gün önce Parviz abiyle kavga ettim. Elendikten sonra da Azerbeycan’dan çok farklı küfürler öğrendim. Ama şöyle bir şey oldu yarışmadan sonra Parviz’le aram çok iyiydi.

Yarışmada 'kindar' diyebileceğin biri var mıydı?

Yoktu. Ama öfkesi yüksek olan biri olarak Yasin vardı. O da hiç haksızlığa ve adaletsizliğe gelemez ondan. Mesela pilav yapıyoruz ya o pirinç tanelerini utanmasa herkese sayılı dağıtacak o derece önem veriyor, ondan öfkeleniyordu.

'Tuvaletimi yaparken manzaralı bir yer seçiyordum'

Kişisel ihtiyaçlarınızı nasıl gideriyordunuz?

Ormana gidiyordum, kendime göre bulduğum böceklerden, ağaçlardan uzak bir yer yakalamaya çalışıyordum. Bir de manzaralı bir yer seçiyordum ki zaman güzel geçsin diye. Öyle bir yer buldum kendime, sonra hep oraya gitmeye başladım. Başkaları nereye yapıyordu bilmem, tuvalet kovalamadım öyle.

'Cinsellik aklıma bile gelmedi'

Adada cinsellik hayatı ne durumda?

Açken kolumuzu kaldıracak halimiz olmuyor zaten, bir de aile özlemi var psikolojik problemler var hiç aklıma bile gelmedi benim orada cinsellik. Daha çok yarışma ve oyun odaklıydım.

Adada kırgın olduğun biri var mı?

Evet var, Barış. Barış bize geldikten 2 hafta sonra elendim ben. Ona kırgın olduğum tek nokta da şu: 'Senin performansın yükseldi, seni yazmayacağım' demişti ama sonra gitti beni yazdı. Benim yerime o gün Ardahan’ı söyleseydi, her şey daha farklı olurdu. Çünkü Ardahan sms’te benim altımdaydı. Hadi beni yazsın tamam ama neden ‘yazmayacağım’ diyorsun. Ön yargım yok, sevmiyorum demiyorum ama kırgınım. Barış sağ gösterip sol vurdu bana. Yarışmadan sonra ona kırgın olduğumu da söyledim, bir şey demedi.

'Barış'la fotoğraf paylaşınca 'yalaka' dediler'

Peki kırgındın ama neden yarışmadan sonra Barış’la Instagram’a fotoğraf attın?

Barış’la Instagram’a fotoğraf attım çünkü; Barış’ın fanları Cemal Can’ı desteklediğim için sürekli bana küfür ediyordu. Ben de hani 'bir sorun yok konuşuyoruz' imajı vermek için ikimizin fotoğrafını paylaştım. Bu sefer de ‘yalaka’ dediler.

'Elenirken yorganın altını açtım'

Elenirken takımını neden ispiyonladın?

İspiyonlamak değil de olay şuydu: Herkesin bildiği ve birbirine söylemediği şeyleri ben giderken söyledim. Evrim mesela bir o tarafa bir bu tarafa gidiyordu ama kimse ona bir şey demiyordu. Ben de giderken uyardım tek bir tarafta ol diye. Yunus Emre ve Barış çok iyi anlaşıyor gibi görünüyordu ama birbirlerinin arkasından konuşuyorlardı. Öyle olunca ben de ‘E siz de bir ayrılın’ dedim. Hani kim kimin ne olduğunu bilsin, olayların üstü kapanmasın dedim. Yorgan altına atılıyordu her şey ben de giderken o yorganı açtım.

Sence Cemal Can’ın şampiyon olmasında Danla Bilic’in payı var mı?

Kesinlikle çok büyük bir etkisi var ama tek başına bir etken değil. Danla’nın sosyal medyada efsane bir takipçisi var ama Cemal Can çok iyi oynuyordu. Saygılıydı, sempatikti. Her sene Survivor’da sert karakterler şampiyon oluyordu, Turabi, Adem gibi. Ama Cemal Can bunu kırdı. Dediğim gibi Danla’nın etkisi olabilir ama kesinlikle şampiyon olmasının nedeni Danla değil. Cemal Can başarılıydı ve çok da sempatikti.

'Survivor’a daha benim gibi biri gitmedi'

Bana daha sonra şöyle bir soru sordular: 'Eski Survivor'lardan kendine kimi yakın görüyorsun?' Ben de Survivor'a daha benim gibi birinin gitmediğini söyledim. Tamam başarısızdım ama gerçekten çok enerjik biriyim. Onu yarışmada sergileyemedim o ayrı.









Survivor’a katılmadan önce aşk hayatın nasıldı? Şimdi nasıl?

Katılmadan önce bir kız arkadaşım vardı ama daha sonra anlaşamadık ve ayrıldık. Şu anda iş odaklıyım.

Seni benzettikleri bir ünlü var mı?

Evet. Tolgahan Sayışman’a benzetiyorlar. Çok seviyorum onu ve buradan da saygılar gönderiyorum.

'Dizide oynayacağım'

Oyunculuk ya da reklam teklifi aldın mı?

Ben Survivor’dayken önemli bir menajer abimiz Hakan Hatipoğlu’nu aramış, benimle görüşmek istediğini söylemiş. Geçen hafta görüştük. Çok güzel bir teklif geldi bana. Olumlu geçti muhtemelen bir ay içinde bir dizide yer alacağım. Ama totemim var o yüzden hangisi olduğunu söyleyemem.