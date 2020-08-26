Survivor Burak Yurdugör İşte Benim Stilim yarışmacısıyla tatilde

Temmuz ayında posta.com.tr'ye verdiği röportajda 'Barış bize geldikten 2 hafta sonra elendim ben.Ona kırgın olduğum tek nokta da şu: 'Senin performansın yükseldi, seni yazmayacağım' demişti ama sonra gitti beni yazdı. Barış sağ gösterip sol vurdu bana' açıklamalarıyla gündem olan Burak Yurdugör yarışma bittiğinden beri tatilde.

Geçen hafta Aşkım Burçe Tunay ve Aycan Yanaç ile Alaçatı'da tatil yapan Burak Yurdugör bu hafta da Bodrum'da. Yanında ise İşte Benim Stilim yarışmacılarından Didem Ezgi Akın ve Zeynep Karaca var.

Takipçileri görüntüledi

Burak Yurdugör ve Didem Ezgi Akın'ı bulundukları mekanda kalan takipçileri böyle görüntüledi.







