Magazin Survivor Burak Yurdugör İşte Benim Stilim yarışmacısıyla tatilde

Survivor Burak Yurdugör İşte Benim Stilim yarışmacısıyla tatilde

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Survivor Burak Yurdugör İşte Benim Stilim yarışmacısıyla tatilde

Survivor Gönüllüler ekibinde yer alan Burak Yurdugör, en son temmuz ayında Posta.com.tr'ye verdiği röportajla gündeme gelmişti. Survivor Burak şimdi ise Bodrum'da İşte Benim Stilim yarışmacısı Didem Ezgi Akın ile tatil yapıyor.

26 Ağustos 2020, Çarşamba 14:20 Son Güncelleme:
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Temmuz ayında posta.com.tr'ye verdiği röportajda 'Barış bize geldikten 2 hafta sonra elendim ben.Ona kırgın olduğum tek nokta da şu: 'Senin performansın yükseldi, seni yazmayacağım' demişti ama sonra gitti beni yazdı. Barış sağ gösterip sol vurdu bana' açıklamalarıyla gündem olan Burak Yurdugör yarışma bittiğinden beri tatilde. 

Geçen hafta Aşkım Burçe Tunay ve Aycan Yanaç ile Alaçatı'da tatil yapan Burak Yurdugör bu hafta da Bodrum'da. Yanında ise İşte Benim Stilim yarışmacılarından Didem Ezgi Akın ve Zeynep Karaca var. 

Takipçileri görüntüledi

Burak Yurdugör ve Didem Ezgi Akın'ı bulundukları mekanda kalan takipçileri böyle görüntüledi.


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