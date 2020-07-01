Survivor Cemal Can, Danla Bilic ile konuşurken gözyaşlarına boğuldu

TV8'in fenomen yarışması 'Survivor 2020'nin 123'üncü bölümünde, iletişim ödülü ekranlara geldi. Ödülü kazanan mavi takım yarışmacıları, aileleri ve arkadaşlarıyla yaptıkları telefon görüşmesi sırasında duygusal anlar yaşadı.Mavi takım adına mücadele eden Survivor Cemal Can Canseven, yakın arkadaşı olan sosyal medya fenomeni Danla Bilic'le konuşurken gözyaşlarına hakim olamadı.

İkili arasında 10 dakika süren telefon görüşmesinde, magazin gündemine bomba gibi düşen 'evlilik' konusundan da bahsedilmesi dikkat çekti. İşte o diyalog...

Danla Bilic: Hiç beklemiyordum. Ağlarım sesini duyduğum için.

Cemal Can Canseven: Seni çok özledim. Öyle böyle değil, anladın mı?

Danla Bilic: Sen yeterince ağladın. Ağlama sırası bende.Cemal Can Canseven: Çok zor ama.Danla Bilic: Üçe kadar sayıyorum, kendimize geliyoruz.

Danla Bilic: Evlilik haberlerimiz çıktı.

Cemal Can Canseven: Şaka yapıyorsun!

Danla Bilic: Canlı yayın açtım. Biri 'Can'la evli misiniz?' yazmış. Ben de 'Evet, 5 ay evli kaldık. Sonra beni aldattı ve ayrıldık' dedim. Şaka yaptım. Her yere manşet olduk. Aşkım evlenmek zorundayız.

Cemal Can Canseven: Yok artık daha neler? Birini bulamazsak evlenecektik, o doğru. Daha yaşımız vara buna. Kızım ben buradan sonra evlilik kaldıramam.

'Burada zamanın değerini çok iyi anladım'

Cemal Can, telefon görüşmesi sonrası yaptığı açıklamada, "Bir şey diyemedim, sadece 'özledim' dedim. 10 dakika sanki 3-4 saniyeymiş gibi geldi. Burada zamanın değerini çok iyi anladım" dedi.











