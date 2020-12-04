Survivor Cemal Hünal kimdir?
Cemal Hünal'ın Survivor'a katılacağı belli olduktan sonra, Cemal Hünal kimdir sorusu araştırma konusu oldu. Acun Ilıcalı tarafından Instagram hikaye kısmında fotoğrafı paylaşılan Cemal Hünal için ünlü yapımcı "Issız Adam, Issız Ada" notunu düştü. Peki Cemal Hünal kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?
04 Aralık 2020, Cuma 13:09 Son Güncelleme:
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Cemal Hünal, 2 Ekim 1976, İstanbul doğumlu ve oyuncu. Saint Benoit Fransız Lisesi'nde iki yıl okuduktan sonra yaşadığı disiplin sorunu nedeniyle ailesi tarafından İskoçya'ya, Gordonstoun International Summer School'a gönderildi. Lisenin ardından Londra'da tasarım okumaya karar vererek bir süre burada yaşadı, ardından oyunculuk eğitimi için Los Angeles'a gitti. Ucla Extension'da, Santa Monica College'de ve London Film School'da tiyatro ve sinema eğitimi aldı. Amerika Birleşik Devletleri'nde çeşitli kısa filmlerde rol aldı. Çağan Irmak'ın yönetmenliğini yaptığı 'Ulak' ve 'Issız Adam' filmlerinde başrol oyuncusu olarak yer adı. 'Bir Zamanlar Osmanlı: Kıyam' dizisindeki Murat rolü için Osmanlı tekniğine dayalı dövüş için Polonyalı hocalardan eğitim gördü.
Cemal Hünal'ın rol aldığı tiyatro oyunları
- 2' si 1 Arada: Ahmet Kazanbal - Gate Sahne Sanatları 2015
- Öfke (oyun) : John Osborne - Tiyatro Arı - 2012
- Aşk Kokusu : Neil Simon - Tiyatro Şenay - 2010
Cemal Hünal'ın rol aldığı diziler
- Asi (2007-2009) - Kerim
- Kış Masalı (2009) - Ali Murat
- Adanalı (2010) - Alex
- Seni Bana Yazmışlar (2011) - Yalçın
- Bir Zamanlar Osmanlı: Kıyam (2012) - Murat
- Osmanlı Tokadı (2013) - Moğol
- Tatar Ramazan (2013) - Rüstem Sinan
- Paramparça (2014) - Alper
- Diriliş Ertuğrul (2017) - Tekfur Ares
- Tozkoparan (2019) - Celal Hoca
Cemal Hünal'ın rol aldığı filmler
- Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı (2020)
- Sinyalciler: Son Akşam Yemeği (2017)
- Atçalı Kel Mehmet (2017)
- Kırmızı (2015) - Umut
- Günce (2013) - Cengiz
- Romantik Komedi 2: Bekarlığa Veda (2013) - Mert
- Kaos Örümcek Ağı (2012) - Mansur
- Ayaz (2012) - Şahin
- Romantik Komedi (2009) - (2010) - Mert
- Peşpeşe - (2010) - Bora
- Issız Adam : Çağan Irmak - (2008) - Alper
- Ulak : Çağan Irmak - (2007) - Ulak İbrahim