Survivor Cemal Hünal kimdir?

Cemal Hünal, 2 Ekim 1976, İstanbul doğumlu ve oyuncu. Saint Benoit Fransız Lisesi'nde iki yıl okuduktan sonra yaşadığı disiplin sorunu nedeniyle ailesi tarafından İskoçya'ya, Gordonstoun International Summer School'a gönderildi. Lisenin ardından Londra'da tasarım okumaya karar vererek bir süre burada yaşadı, ardından oyunculuk eğitimi için Los Angeles'a gitti. Ucla Extension'da, Santa Monica College'de ve London Film School'da tiyatro ve sinema eğitimi aldı. Amerika Birleşik Devletleri'nde çeşitli kısa filmlerde rol aldı. Çağan Irmak'ın yönetmenliğini yaptığı 'Ulak' ve 'Issız Adam' filmlerinde başrol oyuncusu olarak yer adı. 'Bir Zamanlar Osmanlı: Kıyam' dizisindeki Murat rolü için Osmanlı tekniğine dayalı dövüş için Polonyalı hocalardan eğitim gördü.

Cemal Hünal'ın rol aldığı tiyatro oyunları

2' si 1 Arada: Ahmet Kazanbal - Gate Sahne Sanatları 2015

Öfke (oyun) : John Osborne - Tiyatro Arı - 2012

Aşk Kokusu : Neil Simon - Tiyatro Şenay - 2010

Cemal Hünal'ın rol aldığı diziler

Asi (2007-2009) - Kerim

Kış Masalı (2009) - Ali Murat

Adanalı (2010) - Alex

Seni Bana Yazmışlar (2011) - Yalçın

Bir Zamanlar Osmanlı: Kıyam (2012) - Murat

Osmanlı Tokadı (2013) - Moğol

Tatar Ramazan (2013) - Rüstem Sinan

Paramparça (2014) - Alper

Diriliş Ertuğrul (2017) - Tekfur Ares

Tozkoparan (2019) - Celal Hoca

Cemal Hünal'ın rol aldığı filmler

Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı (2020)

Sinyalciler: Son Akşam Yemeği (2017)

Atçalı Kel Mehmet (2017)

Kırmızı (2015) - Umut

Günce (2013) - Cengiz

Romantik Komedi 2: Bekarlığa Veda (2013) - Mert

Kaos Örümcek Ağı (2012) - Mansur

Ayaz (2012) - Şahin

Romantik Komedi (2009) - (2010) - Mert

Peşpeşe - (2010) - Bora

Issız Adam : Çağan Irmak - (2008) - Alper

Ulak : Çağan Irmak - (2007) - Ulak İbrahim







