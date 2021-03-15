Survivor 2021'in ekranlara gelen yeni bölümünde dokunulmazlık oyunu oynandı. Kıyasıya rekabetin yaşandığı dokunulmazlık oyununda kazanan taraf büyük sevinç yaşadı. Kaybeden takım konseyde bir eleme adayı çıkarmak zorunda kaldı. Peki 14 Mart 2021 tarihli Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı? Bu akşam eleme adayı kim oldu?

İşte pazar akşamı Survivor'da yaşananlar...

Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı?

Survivor'da 14 Mart 2021 akşamı dokunulmazlık oyunu oynandı. İlk dokunulmazlık oyununu ünlüler takımı kazanmıştı. İkinci dokunulmazlık oyununu da ünlüler takımı kazandı.

Gönüllüler takımında eleme adayının belirlendiği heyecanlı bir konsey yaşandı.

Gönüllüler takımında ilk eleme adayı Aleyna Çalışkan olmuştu. Bu akşamki konseyse beş yarışmacı Hanzade'nin adını yazdı ve Hanzade ikinci eleme adayı olarak belirlendi.

Survivor Hanzade kimdir?

Hanzade Ofluoğlu, 1988 yılında İzmir’de doğdu. Hanzade Durmuş Ofluoğlu, ilk, orta ve lise eğitimini İzmir’de tamamladı. 17 yaşında Koç Üniversitesi İşletme Fakültesi’ni kazanan Hanzade Ofluoğlu’nun İstanbul seyahati ve başarılarla dolu kariyeri başlamış oldu.

Hanzade Ofluoğlu, üniversiteyi kazandıktan sonra geldiği İstanbul’da "Var mısın Yok musun ?" yarışmasına başvurdu.

Survivor başta olmak üzere birçok programda sunuculuk yapan Survivor Hanzade Ofluoğlu üniversite aşkı Saygun Ofluoğlu ile evlendi. 2010 yılında Acun Medya tarafından hazırlanan “Yok Böyle Dans” programı sunuculuğu yaptı. Survivor yarışmaların sunuculuğu yaptı. O Ses Türkiye programında da görev aldı.

Birçok programın sunuculuğunu yapan Hanzade Ofluoğlu, 5 yıl boyunca bu görevi yaptıktan sonra spora yöneldi. Sonrasında sporun hayatında büyük bir yer tuttuğunu açıklayan Hanzade Ofluoğlu, 3 yıldır takım sporu olarak flagfootball oynuyor.

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