Survivor 2021'in ekranlara gelen yeni bölümünde dokunulmazlık oyunu oynandı. Kıyasıya rekabetin yaşandığı dokunulmazlık oyununda kazanan taraf büyük sevinç yaşadı. Kaybeden takım konseyde bir eleme adayı çıkarmak zorunda kaldı. Peki 2 Mayıs 2021 tarihli Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı? Bu akşamın eleme adayı kim oldu?

İşte cumartesi akşamı Survivor'da yaşananlar...

SURVİVOR'DA DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Survivor'da pazar akşamı yeni bir dokunulmazlık oyunu oynandı. 2 Mayıs tarihli Survivor'da dokunulmazlık oyununda kazanan taraf 10'a 9 skoruyla gönüllüler takımı oldu. Ünlüler takımı aralarından bir eleme adayı çıkarmak zorunda kaldı.

SURVİVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da bu akşamın eleme adayı Merve oldu. Survivor'da haftanın ilk eleme adayı ünlüler takımından Sergen olmuştu.

MERVE AYDIN KİMDİR?

10 Mart 1994 tarihinde Mersin'de dünyaya gelen Merve Aydın, milli basketbolcudur. Oyun kurucu pozisyonunda oynamaktadır. Mersin Büyükşehir Belediyespor altyapısından yetişen Merve Aydın, günümüzde İspanya birinci ligi ekiplerinden C.B Al-Qázeres forması giymektedir.



